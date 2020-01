Acció Sindical del Bages constitueix una secció a la manresana Kids&Us

Acció Sindical Bages ha constituït una secció sindical a Kids&Us, on esdevé el primer sindicat d'organitzar-se al centre.

Segons informa el sindicat, «les treballadores han mostrat el seu malestar a la direcció pel caràcter obligatori i no remunerat de les formacions que l'empresa imposa a les seves docents, així com també de les reunions mensuals a les quals cal assistir però sense que siguin contemplades com a hores efectives de feina».

Tot i que el problema més important, segons afirma Acció Sindical del Bages, són «totes les hores efectives de feina que fem i que l'empresa es nega a remunerar corresponents a la preparació de les classes». L'acadèmia, que disposa d'un mètode pedagògic propi, no permet, diu el sindicat, que el material de docència surti de les seves instal·lacions i aquest fet «provoca que les treballadores haguem de desplaçar-nos a l'escola per tal de preparar les classes, fet que evidencia el nostre treball per la presència al centre i que en cap cas es comptabilitza dins la nostra jornada i sou». «Un fet», diu Acció Sindical, «que incompleix clarament el conveni pel qual ens regim».