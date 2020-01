Un laboratori va acreditar el farciment fraudulent a les peces investigades de Tous

L'associació de consumidors i usuaris de joies que va interposar una denúncia contra Tous per estafa va comprar productes a la seva pàgina web i en botigues de quatre ciutats i els va sotmetre a l'anàlisi i contrast d'un laboratori cordovès, de les conclusions del qual es desprèn que les peces tenen farciment fraudulent, ja que no s'ajusten a les característiques amb les quals estaven sent ofertes al mercat.

Segons la documentació de la causa a la qual ha tingut accés Europa Press, davant les sospites que els productes de Tous no eren el que semblaven, l'associació Consujoya va adquirir el mític os que fabrica la firma manresana en la versió d'arracada de dona i nena i acabada en «plata de primera llei», en establiments de Còrdova, Màlaga i Madrid i a la pàgina web de Tous.

Les mostres van ser reexpedides al laboratori Ecomep de Còrdova, l'informe del qual va constatar que el farciment era no metàl·lic i contenia una estructura hidrocarbonada que incomplia la normativa del Reglament de la Llei de Metalls. El mateix veredicte va donar l'Institut Universitari de Nanoquímica de la Universitat de Còrdova en analitzar les peces adquirides a la web.

Els denunciants van posar els fets en coneixement de la Fiscalia de Còrdova, que després de recaptar informes de la Guàrdia Civil va trobar indicis de delictes de publicitat enganyosa, estafa continuada, falsedat en document i corrupció en els negocis, no només a la mateixa Tous, sinó també al laboratori de contrast que acredita la qualitat de les seves joies, Applus Laboratories, amb seu a Barcelona.

No obstant això, el fiscal cordovès va decidir remetre les actuacions a l'Audiència Nacional atesa la magnitud que podria tenir la causa. Ara, el Jutjat Central d'Instrucció número 1 ha recollit el testimoni per la possible «afectació a un nombre molt important de productes presumptament posats al mercat amb publicitat enganyosa o fraudulenta, prop de 4 milions de peces, d'una empresa implantada en més de 45 països, amb uns 400 establiments i un volum de vendes a Espanya de més de 350 milions d'euros».

Després de l'admissió a tràmit de la denúncia, el titular del jutjat, Santiago Pedraz, ha acordat citar avui en qualitat de persones jurídiques investigades Tous i Applus Laboratories, i ha convocat els seus representants jurídics. També ha requerit a la Unitat de Delictes Econòmics de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil que informi sobre l'ofici que la Fiscalia de Còrdova va remetre al ministeri d'Indústria i a la Generalitat sobre aquest assumpte.

Després de saber-se que l'Audiència Nacional obria diligències, la firma joiera manresana assenyalava en un missatge al seu compte oficial de Twitter que «totes les nostres joies d'or i plata són sempre de primera llei i compleixen expressament la legislació de metalls preciosos. A més, totes estan certificades per laboratoris oficials a Espanya», asseveren des de Tous.