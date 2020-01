L'advocada de Consujoya diu que la tècnica utilitzada per Tous per fabricar les joies «és absolutament il·legal»

L'advocada de l'associació de consumidors i usuaris de joies Consujoya, que intervé com a acusació popular en el cas Tous, Magdalena Entradas, ha assenyalat aquest dimecres a les portes de l'Audiència Nacional que la tècnica usada per la joiera catalana per fabricar les seves peces "és absolutament il·legal". Aquest posicionament xoca frontalment amb el parer de la marca manresana, que reconeix que utilitza una estructura interior que no és de metall per donar estabilitat a les peces -la tècnica d'"Electroforming"-, ho creu legal i afegeix que totes les seves joies d'or i plata "són sempre de primera llei" i que compleix amb tots els estàndards mundials de certificació de metalls preciosos.

El titular de Jutjat Central d'Instrucció número 1 de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha citat aquest dimecres en qualitat de persones jurídiques investigades a Tous i a Applus Laboratories, convocant als seus representants jurídics per estudiar la possible "afectació a un nombre molt important de productes presumptament posats al mercat amb publicitat enganyosa o fraudulenta en uns 4 milions de peces".

Així mateix, Pedraz ha requerit a la Unitat de Delictes Econòmics de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil perquè informin sobre l'ofici que Fiscalia de Còrdova va remetre al Ministeri d'Indústria i la Generalitat sobre aquest assumpte.

L'advocada Entradas ha explicat abans de la citació que ho té "molt clar" i assegura que "la llei hi és per a tothom". "Si la llei no ens agrada, caldrà canviar-la", ha apuntat per després subratllar que es parla d'"estafa" ja que "es ven una cosa per una altra".

L'advocada ha repartit a la premsa fotocòpies a color de les peces examinades de Tous. L'associació a la qual representa va ser la que va interposar una denúncia contra Tous per estafa assenyalant que venien peces que no complien amb la llei de metalls ja que a l'interior de les mateixes contenien un altre producte diferent a l'or o plata amb les que es comercialitzaven.

"Em fa gràcia quan diuen que no venen or a el pes, bé. Pots comprar un cinturó de Gucci i pagar una fortuna, i ser de plàstic. Però no pots dir que el cinturó és de pell i pagar a més de la marca, la pell. Les marques són una cosa i el material i el missatge que se li dona al consumidor és una altra", ha postil·lat Entradas.

Després d'això ha afegit que aquesta citació arriba després d'un any de treball, que la justícia porta el seu temps i que "no és fruit d'un dia, ni caprici, ni mania de ningú".