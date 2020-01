Tous defensa que l'ús de la tècnica de farciment de joies no és cap frau

L'empresa manresana de joieria Tous ha defensat a l'Audiència Nacional que la tècnica de farciment de joies que utilitza -l''electroforming'- no és un frau. L'advocat de la firma, Oscar Morales, ha afirmat després de la compareixença davant del titular del jutjat d'instrucció 1 de l'AN, Santiago Pedraz, que estan tranquils i ha destacat que l'Associació Espanyola de Joiers ha sortit en la seva defensa.

En canvi, l'advocada de l'acusació popular -l'associació de consumidors de joieria cordovesa Consujoya-, Magdalena Entrenas, ha assegurat que és "absolutament il·legal". Entrenas ha explicat en una atenció als mitjans a la sortida que Tous ha reconegut que utilitza material no metàl·lic en l'interior de peces de plata de determinat volum però que ha argumentat que la legislació sobre metalls preciosos ho permet.

"Addueixen que és per la tècnica de l''electroforming'", ha dit Entrenas, que ha afirmat que és una tècnica "absolutament il·legal". En canvi, segons ha explicat l'acusació popular, Tous ha negat que utilitzin el farciment de material metacrilat en les peces d'or i ha justificat utilitzar-lo en algunes de plata perquè si no és impossible fer peces de determinat volum perquè no tindrien estabilitat.

Entrenas ha assegurat que el reglament sobre metalls preciosos només permet omplir "vaixella, canelobres, coberteries i òbviament això no són les arracades que ens posem o els ossos que ens pengem". "Es neguen a entendre que el que venen és bijuteria i ho volen fer passar per plata de primera llei", ha remarcat l'advocada de l'acusació.

Al comunicat citat per Tous a la sortida, l'Associació Espanyola de Joiers afirma que "la legislació espanyola permet la fabricació d'objectes amb metalls preciosos amb tals farcits per conferir estabilitat en objectes fabricats amb metalls preciosos" i que "en cap cas el farcit minimitza o redueix la llei de l'aliatge, és a dir, una joia de plata pot portar aquest farcit i ser una joia de plata de primera llei".

Entrenas també ha explicat que Tous ha recorregut la interlocutòria que inicia la investigació. Els representants legals de l'empresa manresana Tous i d'Applus Laboratories han declarat aquest dimecres durant prop d'una hora per presumptes delictes d'estafa continuada, falsedat documental, publicitat enganyosa i corrupció en particulars.

La investigació s'ha desencadenat per la denúncia presentada a Còrdova per Consujoya. L'associació va fer analitzar peces de Tous adquirides a Còrdova i Màlaga a laboratoris d'anàlisi de metalls preciosos, que van detectar irregularitats en la composició de les joies.

La fiscalia de l'Audiència Nacional s'ha fet càrrec del cas després que passés per la fiscalia de Còrdova, ja que el ministeri públic considera que podria afectar productes d'altres zones de l'Estat i de la Unió Europea.