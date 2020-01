La batalla legal amb els joiers de Còrdova té precedents i va començar fa anys

Que la denúncia presentada contra Tous hagi sortit de Còrdova no és qüestió d'atzar. Fa dos anys, la companyia manresana va interposar querelles per suposats plagis a càrrec de joiers d'aquesta ciutat, uns models que els acusats afirmaven que havien creat feia anys. En un dels casos, que implicava diferents dissenys i que com en l'actual va arribar fins a l'Audiència Nacional, els tribunals van acabar donant la raó a l'Asociación Joyería Cordobesa. Rafael Valenzuela, president de Consujoya, impulsors de la denúncia actual, era aleshores el vicepresident de l'associació. Hi ha més exemples d'aquesta batalla legal. Fa 7 anys, una altra denúncia va acabar amb 35 professionals del sector detinguts per fer dissenys similars als de Tous.