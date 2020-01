Tous defensa que l'ús de la tècnica de farciment de joies no és un frau

La joieria manresana Tous va defensar ahir a l'Audiència Nacional que la tècnica de farciment de joies que utilitza, l' electroforming, no és un frau. L'advocat de la firma, Óscar Morales, va afirmar, després de la compareixença davant del titular del jutjat d'instrucció 1 de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que estan tranquils i va destacar que l'Associació Espanyola de Joiers ha sortit en defensa seva.

En canvi, Magdalena Entrenas, l'advocada de l'acusació popular, l'associació de consumidors de joieria cordovesa Consujoya, va assegurar que és «absolutament il·legal». Entrenas va explicar en una atenció als mitjans a la sortida que Tous ha reconegut que utilitza material no metàl·lic en l'interior de peces de plata de determinat volum, però ha argumentat que la legislació sobre metalls preciosos ho permet.

«Addueixen que és per la tècnica de l' electroforming», va dir Entrenas, que va afirmar que és una tècnica «absolutament il·legal». En canvi, segons va explicar l'acusació popular, Tous va negar que utilitzin el farciment de material metacrilat en les peces d'or i va justificar utilitzar-lo en algunes de plata, ja que, si no, és impossible fer peces de determinat volum perquè no tindrien estabilitat. Entrenas va assegurar que el reglament sobre metalls preciosos només permet omplir «vaixella, canelobres, coberteries, i òbviament això no són les arracades que ens posem o els ossos que ens pengem». «Es neguen a entendre que el que venen és bijuteria i ho volen fer passar per plata de primera llei», va remarcar l'advocada de l'acusació.

L'Associació Espanyola de Joiers afirma que «la legislació espanyola permet la fabricació d'objectes amb metalls preciosos amb aquests farcits per conferir estabilitat en objectes fabricats amb metalls preciosos» i que «en cap cas el farcit minimitza o redueix la llei de l'aliatge; és a dir, una joia de plata pot portar aquest farcit i ser una joia de plata de primera llei».