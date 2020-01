El Cedem de Manresa posa en marxa la inscripció a nous cursos de formació

El Centre de Desenvolupament Empresarial de l'Ajuntament de Manresa (CEDEM) ofereix durant aquest trimestre de l'any nous cursos gratuïts adreçats a emprenedors i empreses amb l'objectiu de «millorar la seva formació i ampliar els recursos per poder consolidar la seva idea de negoci o fer créixer la seva empresa».

El primer curs es titula «Aparador 2.0- Negocis Locals: com atraure clients de proximitat per Internet» i té una durada de 8 hores. Es farà els dies 3 i 10 de febrer. En el curs es treballarà com teixir una xarxa digital per tal d'atreure clients de proximitat a través d'eines com Google My Business, Waze i xarxes socials, entre d'altres. Un segon curs és el de «Disseny gràfic per a no dissenyadors: curs de canva aplicat a les xarxes socials», de 5 hores, que es farà el dia 25 de febrer, i que ensenyarà a utilitzar l'editor gratuït Canva, que permet poder crear elements gràfics amb un acabat professional per a la web.