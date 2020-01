El Col·legi de Joiers defensa la feina de Tous i la puresa dels seus materials

El Col·legi Oficial de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya (JORGC) va sortir ahir a la defensa de la companyia manresana Tous, acusada per una associació de consumidors cordovesos d'introduir material fraudulent a les seves joies. En un comunicat fet públic ahir, el col·legi assegura que «té constància» que Tous «realitza l'anàlisi i posterior marcatge de la seva producció, denominat tècnicament contrast oficial de metalls, a través d'un laboratori oficial». Segons va recordar el col·legi, «els laboratoris oficials estan subjectes a auditories per part de l'administració pública, i estan acreditats per la certificació ISO 17025; addicionalment fan tests intercomparatius anuals, coneguts com a round robin, amb els millors laboratoris d'assaig d'Europa».

El col·legi de joiers assegura que «el contrast oficial aplicat per aquests laboratoris espanyols és una garantia per al consumidor que la part metàl·lica compleix amb les pureses de metalls preciosos previstes per la llei». Quant a les tècniques d'elaboració de Tous, el col·legi recorda que «l'electroforming és utilitzada per empreses nacionals i internacionals per a la fabricació de peces de joieria. De fet, aquest procés és presentat obertament per les firmes que l'usen, com és el cas de l'empresa Tous». Per tot plegat, l'organisme manifesta «la total confiança en la professionalitat, experiència i qualitat de les signatures de joieria col·legiades».

També L'Associació de Marques Famoses Espanyoles (AMRE) i l'Associació per a la Defensa de la Marca (Andema) van afirmar ahir «confiar plenament» en les bones pràctiques de Tous. Amre i Andema, a les qual pertany Tous, defensen la presumpció d'innocència de la marca i lamenten el «mal reputacional» que poden provocar els últims esdeveniments, segons un comunicat emès ahir.

Amre respecta la feina dels tribunals i acata les seves decisions, però confia que la situació es resolgui «favorablement per als interessos de Tous el més aviat possible». L'associació subratlla que Tous és «una empresa centenària, motor de desenvolupament econòmic i social del seu entorn, compromesa amb la creativitat i la innovació i pionera en l'ús de noves tècniques per al disseny de joies». Destaca, a més, «la seva ferma aposta per la internacionalització» i la seva presència a cinquanta països, el que, segons aquesta entitat, converteix Tous en «un referent per al teixit empresarial espanyol». L'associació confia en el «bon fer» de la companyia manresana i que compleix la legislació vigent en matèria de joieria.

Andema, per la seva banda, espera que aquesta situació es resolgui al més aviat possible perquè Tous continuï «amb el prestigi que ha forjat durant anys d'esforç, innovació i creació d'ocupació».

Una «batalla» rere una altra

D'altra banda, la vicepresidenta corporativa de Tous, Rosa Tous, va assegurar ahir que la tecnologia que la companyia utilitza per fabricar les seves joies és «completament legal» i fa més de 25 anys que la usen per aconseguir les peces de gran volum i lleugeres alhora.

En una entrevista d'Antena 3 recollida per Europa Press, Rosa Tous va dir, respecte a la presumpta estafa denunciada per l'associació de consumidors i joiers Consujoya, que el seu procés de fabricació és «molt tècnic i que requereix de moltíssima tecnologia», i que a vegades la legislació no avança al mateix ritme que els avenços en R+D de les empreses. Va assegurar que la companyia està dolguda per l'acusació d'estafa i, sobre què hi ha darrere de la denúncia, va assegurar que els seus equips ho estan investigant, i a més va afegir: «Estem col·laborant especialment per aclarir la situació i què hi ha darrere de tot això».

En preguntar-li si pot haver-hi intenció política en la denúncia, Rosa Tous va dir que «és casualitat que després d'una batalla –la de boicot als seus productes– comencem a lliurar-ne una altra». Va puntualitzar que aquesta situació els afecta més perquè toca l'essència dels seus valors com són «l'honradesa, la transparència i la legalitat». «Lluitarem per demostrar als nostres consumidors que Tous és completament legal», va destacar, a més d'assegurar, textualment, que estan tranquils perquè sempre han fet bé les coses i tenen «un respecte increïble» per l'ofici de joier.