Volkswagen tranquil·litza la plantilla de Seat després de la sortida de Luca de Meo

El president del Grup Volkswagen i del consell d'administració de Seat, Herbert Diess, ha enviat una carta a la plantilla en la qual destaca la solidesa de la marca i reafirma el seu compromís amb la fàbrica de Martorell després de la marxa de Luca de Meo, i assegura que l'estratègia no canviarà.

En la missiva, Diess valora «el compromís» i la «inestimable contribució a l'empresa» de De Meo, que ha deixat la presidència de Seat per assumir nous reptes professionals, i es dirigeix als treballadors per enviar «un missatge de confiança en el futur».

«Seat és avui una marca sòlida», assegura, després de recordar que el fabricant martorellenc de vehicles ha millorat els seus resultats financers en els últims anys i ha vist créixer les seves vendes, la seva producció i la seva contractació. En aquest punt, destaca que «Seat té una estratègia ben definida i una base de negoci molt sòlida gràcies al dur treball dut a terme per tot l'equip durant aquests anys». «Això no canviarà», subratlla.

Herbert Diess alerta, però, que el 2020 és un any on es plantegen reptes com el compliment dels objectius de CO2, «enormes inversions per electrificar la gamma» i uns mercats «amb un creixement moderat i fins i tot lleugerament en declivi» .

A més de mostrar el seu compromís amb la fàbrica de Martorell, «que té un equip competent i dedicat», el directiu remarca el seu suport a l'estratègia de Cupra, la marca esportiva situada sota el paraigua de Seat.

Luca de Meo va abandonar Seat al principi d'aquest mes de gener després de quatre anys com a president en què la marca ha batut rècords de producció i de vendes per iniciar una nova etapa professional on es dona per fet que acceptarà l'oferta de dirigir l'aliança Renault-Nissan-Mitsubishi.