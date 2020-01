L'Ajuntament de Barcelona diu que «no hi ha risc que res pugui perjudicar» el Mobile World Congress

L'Ajuntament de Barcelona ha assegurat que la ciutat està preparada per fer «el millor MWC de la història». Així ho va manifestar ahir el tinent d'alcaldia d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, Jaume Collboni, prèviament a la reunió del Comitè Estratègic Institucional del MWC 2020. L'òrgan s'ha reunit diverses vegades amb l'objectiu de garantir el correcte desenvolupament del congrés durant l'edició d'enguany. «Tot està preparat, tot està coordinat, tots els escenaris estan previstos i en aquest moment no hi ha risc que res no pugui perjudicar el MWC», va afirmar Collboni. En total, més de 500 empreses catalanes participen en l'esdeveniment i el 96,4% de tots els assistents recomanarien la visita, una «dada clau que dona confiança en el futur».

Collboni valora «un MWC on la notícia sigui allò que passi dins el congrés, i no tant si és a Barcelona, per a quant temps o si hi ha conflictes al voltant de l'esdeveniment». La continuïtat del congrés de telefonia mòbil a la ciutat catalana ha estat notícia els darrers dies després que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manifestés la voluntat de traslladar-lo a la capital espa-nyola. En tot cas, el MWC té un contracte de permanència a Barcelona fins al 2023.

El congrés de referència mundial de la telefonia mòbil se celebrarà a la capital catalana la dar-rera setmana de febrer.