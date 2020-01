El temps dedicat a tenir cura de la família limita els ingressos de les dones

El treball que dediquen cuidant les seves famílies limita els ingressos econòmics de dones i nenes, així com la seva salut, anys d'escolaritat i per tant possibilitats de desenvolupament professional, va alertar Oxfam. Rocío Stevens, directora de campanyes i comunicació a Oxfam Mèxic, va assegurar que el treball de cura implica tasques domèstiques com cuinar, rentar, planxar, a més de la cura directa de nenes i nens, persones malaltes, adults grans i treball comunitari. Aquesta feina, va explicar, la fan en tres quartes parts les dones, el que crea desigualtat de gènere i econòmica entre dones i homes.

L'informe «Temps per cura: El treball de cures i la crisi global de desigualtat», que es va presentar al Fòrum Econòmic Mundial de Davos, estableix que a nivell mundial les nenes i dones realitzen 12.500 milions d'hores de cures cada dia. Aquesta feina té un valor econòmic de 10,8 bilions de dòlars i, no obstant això, no sempre es remunera, tot i que és una tasca que proveeix benestar social i permet que altres persones s'integrin a l'economia formal.

Stevens va afegir que el treball de cures augmenta la pobresa de temps, és a dir, que les dones no tenen temps de descans i oci a causa de les càrregues de treball excessives.