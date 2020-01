El Govern celebra que Catalunya hagi tornat a ser «motor» d'ocupació a l'Estat durant el 2019

El Govern ha assegurat que el 2019 ha sigut un "bon any" pel que fa a l'ocupació i l'atur a Catalunya. Així ho ha explicat el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, en la roda de premsa de valoració de les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) del quart trimestre. Ginesta ha defensat que "Catalunya torna a ser capdavantera i motor de l'economia del conjunt de l'estat", ja que continua sent la comunitat autònoma amb més ocupats, amb gairebé 3,5 milions; és el segon territori on més puja l'ocupació en termes absoluts (+87.009 ocupats) i on més han baixat el nombre de persones aturades (-45.600). Per sectors, el secretari de Treball s'ha mostrat "preocupat" pel descens d'ocupats d'un 1,5% en la indústria i ha assenyalat aquest àmbit com el "punt feble" del mercat laboral.



"Hem tancat un bon any"



Ginesta ha remarcat que el quart trimestre del 2019 és el millor últim trimestre en termes d'ocupació des del 2008. L'exercici s'ha tancat amb 3.478.100 persones amb feina, 87.000 treballadors més que fa un any i un increment del 2,6%. A més, el secretari ha celebrat que Catalunya hagi registrat sis anys seguits de creixement interanual de l'ocupació. També ha celebrat que "per primera vegada des del 2007" l'ocupació creixi durant l'últim trimestre de l'any.

Pel que fa a la taxa d'atur, ha celebrat que s'hagi situat en el 10,4%, una xifra un 1,3% menys que fa un any. Ginesta ha recordat que el 2019 ha acabat amb les dades més baixes de desocupació des del desembre del 2008, del 8,8%, i "molt lluny" del primer trimestre del 2013, el moment més àlgid de destrucció d'ocupació, quan es va situar en un 24,4%.

En concret, ha destacat la reducció del 16,9% del nombre d'aturats de llarga durada al llarg del 2019 i de l'11,8% en el total de llars amb tots els actius sense feina. Pel que fa als joves, que tenen una taxa d'atur que dobla la general (19,5%), ha explicat que el descens de la població ocupada a finals d'any s'explica per l'efecte temporada i l'estacionalitat dels sectors en els quals treballen les persones de 16 a 29 anys.

Crítics amb la qualitat de l'ocupació



Ginesta ha admès que aquest creixement és més "quantitatiu" que "qualitatiu" i que les condicions dels contractes de treball no són sempre les que desitjaria la conselleria. En aquest sentit, ha alertat que hi ha un "desequilibri" entre la contractació indefinida i la contractació temporal però ha defensat que l'evolució mostra una "progressió que millora". "El creixement de la contractació temporal no és tan gran com ho havia estat", ha explicat.

El Departament, doncs, valora positivament que la tendència del mercat laboral sigui "positiva" tot i els indicadors que dibuixen un alentiment del creixement econòmic.

Indústria, punt feble



Per sectors d'activitat, l'únic que experimenta un augment de treballadors és serveis, amb més de 111.500 ocupats més que a finals del 2018. En canvi, l'agricultura, la construcció i la indústria han destruït llocs de feina al llarg d'aquest any. Aquestes dades demostren la "progressiva terciarització de l'economia", ha apuntat Ginesta.

El secretari de Treball s'ha mostrat "preocupat" pel descens d'ocupats d'un 1,5% trimestral i anual a la indústria i ha assenyalat aquest àmbit com el "punt feble" del mercat laboral, fruit, en part, de les transformacions que pateix el sector. "Hem tingut sobre la taula Expedients de Regulació d'Ocupació de l'àmbit industrial que ens preocupen molt", ha dit abans d'especificar que s'han reduït 9.400 llocs de treball en aquest sector al llarg del 2019.