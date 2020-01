El jutge arxiva la investigació sobre les joies de Tous en no apreciar engany

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha acordat l'arxivament de la investigació contra l'empresa manresana Tous en descartar cap possible estafa en la comercialització de les seves joies d'or i plata, les quals «estarien emparades per la llei» com a metalls preciosos.

En l'escrit conegut ahir, el titular del jutjat central d'Instrucció número 1 descarta que s'enga-nyés el comprador, ja que en cap moment se li diu que està adquirint plata massissa, de manera que no veu irregularitats en la tècnica emprada per la companyia, l' electroforming, segons la qual la joia podria incorporar nuclis no metàl·lics depenent de la seva mida i forma. A més, prossegueix el magistrat, tampoc no consta que el consumidor «compri la peça pensant que és massissa i així li hagi fet saber el venedor», fet eximent al qual s'uneix que «el certificat d'autenticitat expressa que la joia pot contenir un nucli no metàl·lic amb la finalitat de conferir estabilitat». Aquests arguments, defensats en la seu judicial pel representant de Tous en la seva declaració de dimecres passat, fan que no hi hagi una suposada publicitat enganyosa de l'empresa, «ja que en l'oferta dels productes no es constaten al·legacions falses ni incertes».

Pel que fa a la presumpta falsedat documental, el jutge Pedraz conclou que la certificació és «conforme» al Reglament de metalls preciosos, i afegeix que tampoc percep un delicte de corrupció entre particulars, en no constar dades que avalin «mínimament» els suposats suborns.

La causa arrenca de la denúncia que va presentar l'Associació de Consumidors i Usuaris de Joieria (Consujoya) a final del 2018 davant la Guàrdia Civil de Còrdova, en la qual alertava que havia detectat que diversos models de joies de Tous estaven farcits d'un material no metàl·lic. Aquesta versió va ser recollida per la Fiscalia de l'Audiència Nacional, que el desembre passat va sol·licitar la imputació tant de la marca com de la companyia que fa els controls de qualitat dels productes.

En el seu escrit, el Ministeri Públic relatava la possible «afectació a un nombre molt important de productes presumptament posats al mercat amb publicitat enganyosa o fraudulenta», uns quatre milions de peces, per una empresa «implantada en més de 45 països, amb uns 400 establiments i un volum de vendes a Espanya de més de 350 milions d'euros». A més del de publicitat enganyosa, castigat generalment amb multes de 12 a 24 mesos, demanava investigar suposats delictes d'estafa continuada, falsedat comptable i corrupció en els negocis, negats tots ells per la companyia.

Es dona el cas que fa dos anys la companyia manresana va interposar querelles per suposats plagis a càrrec de joiers de Còrdova, uns models que els acusats afirmaven que havien creat feia anys. En un dels casos, que implicava diferents dissenys i que com en l'actual va arribar fins a l'Audiència Nacional, els tribunals van acabar donant la raó a l'Asociación Joyería Cordobesa. Rafael Valenzuela, president de Consujoya, impulsors de la denúncia actual, era aleshores el vicepresident de l'associació. A més, fa set anys, una altra denúncia va acabar amb 35 professionals del sector detinguts per fer dissenys similars als de Tous.

En la seva declaració dimecres davant del jutge, Tous, que abans ja havia recorregut la seva imputació, va afirmar que les seves joies compleixen totes les garanties, incloses les de plata, a l'interior de les quals va reconèixer que podia haver-hi materials no metàl·lics per l'ús de la tècnica de l' electroforming, de la qual van ser pioners fa gairebé tres dècades.

El seu representant va al·legar que si no es recorregués a aquesta fórmula seria impossible elaborar peces de certs volums ja que no tindrien estabilitat, i va aclarir que no impedia que el producte final fos sempre de primera llei. La setmana passada, Tous va rebre el suport tant d'agrupacions professionals de marques com de l'Associació Espanyola de Joiers, Argenters i Rellotgers, que en un comunicat va explicar que «la pràctica de farciment de peces de joieria no implica frau ni manipulació», sinó que és una «tècnica pròpia de fabricació que permet oferir al consumidor joies amb un disseny més assequible».

En conèixer-se l'arxivament de la investigació, Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de l'empresa, expressava ahir mitjançant un comunicat que «en sortim reforçats en un any molt especial per a nosaltres. Celebrarem el nostre centenari per estar al costat dels nostres clients i de tots aquells que sempre ens han donat suport».