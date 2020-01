El nombre d'hipoteques cau el 15,9% el novembre a Catalunya

El nombre d'hipoteques a Catalunya va caure el 15,9% el novembre passat en comparació del mateix mes del 2018, fins a arribar als 4.596 contractes, segons l'Estadística d'Hipoteques publicada ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En comparació del mes anterior, la davallada ha estat del 10,4%. Catalunya és la tercera comunitat amb major nombre d'hipoteques constituïdes aquest mes, darrere de Madrid (5.501) i Andalusia (4.596), però la segona on, percentualment, més ha caigut el nombre d'hipoteques constituïdes, només darrere de les Balears (-16,6%), mentre que a Extremadura és on més va créixer, el 50,3%.

D'altra banda, l'import de les hipoteques a Catalunya s'ha situat en 665.261 milions d'euros, el 18,4% menys interanual.

Al conjunt de l'Estat, el nombre d'hipoteques constituïdes va baixar el 0,5% fins als 29.146 milions. L'import mitjà es va situar en els 129.753 euros.