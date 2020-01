Seat llança una nova generació del León amb el repte de mantenir les vendes

Després de vendre més de dos milions d'unitats del Seat León des del 1999, la marca espanyola està a punt per llançar la quarta generació d'un dels seus models icònics i clau per aconseguir els seus rècords de vendes i producció, amb el repte de mantenir el pols del mercat en un context més complex.

La presentació mundial de la nova generació d'aquest model tindrà lloc avui a la planta de Martorell (Baix Llobregat), la seu central de Seat, on el vehicle ha estat dissenyat i desenvolupat integralment.

El nou Seat León disposarà d'una versió elèctrica híbrida endollable que serà la primera que s'acoblarà a Martorell, ja que el seu primer cotxe elèctric, el Mii–versió del Mii de combustió–, es fabrica a Bratislava (Eslovàquia). El León es produirà, com fins ara, a la línia 2 de la planta de Martorell, disposarà d'una versió de 5 portes i una de familiar i es llançarà sota les marques Seat i Cupra.

D'altra banda, Consum va alertar ahir del risc d'incendi d'algunes unitats del Seat Tarraco per un problema en el dipòsit de combustible. L'alerta, emesa el 19 de desembre, concreta que en alguns vehicles amb tracció davantera fabricats entre el 9 i l'11 d'octubre del 2019 existeix la possibilitat que les parets del dipòsit no tinguin el gruix prescrit.

Això és conseqüència d'una anomalia en una de les instal·lacions de fabricació dels dipòsits. Segons consta a l'alerta emesa, Seat ha comunicat a les autoritats de consum la situació i ha contactat amb els propietaris dels vehicles afectats per comprovar i, si és necessari, substituir el dipòsit.

En tot cas, la companyia automobilística va assegurar que no es tracta de «res important», ja que només hi ha tres vehicles afectats a Espanya, dels quals dos no s'han venut. Fonts de Seat van afirmar que les crides a la revisió són «usuals» a la indústria de l'automòbil però van mantenir que aquesta és «molt mínima».