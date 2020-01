Apareix una web que replica el buscador d'empreses de l'ANC

Pocs dies després que l'ANC aturés la web 'Consum Estratègic', que promou les empreses afins a l'independentisme, per donar compliment a les mesures cautelars ordenades per un jutjat ha sorgit una rèplica de la pàgina amb les mateixes funcions. La nova web es pot trobar ara a consumeticcatala.com i ofereix una relació d'empreses que responguin a "una realitat econòmica desvinculada dels poders polítics i dels oligopolis que participen a la campanya de la por". Fonts de l'ANC s'han desvinculat d'aquesta nova pàgina i han recordat que ja van aturar la web de Consum Estratègic per complir les mesures cautelars un cop la part denunciant, Foment del Treball, va dipositar els 50.000 euros de fiança que va requerir el jutjat per seguir amb el procés.

L'ANC defensa que fa uns deu dies ja va aturar la pàgina web Consum Estratègic per continuar amb el procés judicial després de la demanda de Foment. Des de l'Assemblea, s'han mostrat convençuts que sortiran guanyadors de la demanda de Foment del Treball, que acusa l'entitat sobiranista de "conducta deslleial" i "falsejar la lliure competència".

De moment, la titular del jutjat mercantil número 11 ja va ordenar abans de Nadal el tancament cautelar de la web, del qual l'ANC ja ha donat compliment des de mitjans de mes. La magistrada va assenyalar que l'entitat sobiranista va posar "en marxa uns mitjans materials i personals que inciten a la discriminació" i que no podia "quedar emparat per la llibertat d'opinió". A més, va comentar que l'objectiu era "condicionar les preferències" en el consum del ciutadans ja que oferia informació de les empreses en un determinat "context polític" i que els consumidors "es guiïn per criteris irracionals des d'una perspectiva econòmica".

Per la seva banda, l'ANC va al·legar davant la jutgessa que la web publicava les empreses que s'adherien a diversos paràmetres socials, econòmics i nacionals, no suposava un "boicot negatiu" a les que no hi surten, sinó un "'buycot' positiu", jugant amb el verb 'comprar' en anglès, que fomentava el consum de determinades companyies.