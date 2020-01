Barcelona col crear 103.000 llocs de treball en el sector digital i verd en 10 anys

El govern de Barcelona ha proposat aquest dimecres als agents econòmics i socials de la ciutat un 'green deal' per crear 103.000 llocs de treball en el sector digital i verd en els pròxims 10 anys. En una conferència al Cercle d'Economia, el tinent d'alcaldia d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat Barcelona com a "capital econòmica" i "digital" i ha proposat que la ciutat recupero "l'ambició". "Cal ambició de ciutat", ha dit, explicant que les "claus" del model Barcelona del futur són "una ciutat més sostenible, més competitiva i més equitativa". "Ho tenim a tocar, ho podem fer", ha dit.

Collboni ha presentat un nou full de ruta que implica, entre altres, un pla de zero impostos a emprenedors, formar 3.000 professionals digitals en 5 anys o crear tres nous espais d'emprenedoria a Palo Alto, l'Estadi Lluís Companys i el Port Olímpic.

També es fixa en l'estratègia potenciar les inversions a través de la creació d'una nova Agència de Captació d'Inversions públic-privada, l'establiment d'un clúster d'indústries creatives i un altre d'economia blava, al voltant de l'activitat nàutica, i desenvolupar l'Acord per l'Ocupació de Qualitat a Barcelona, ja signat.

"Propugnem un model de prosperitat i progrés econòmic inclusiu i que contribueixi a la sostenibilitat econòmica", ha apuntat reclamant la "gran oportunitat" d'aquesta dècada per a l'economia barcelonina.

El tinent d'alcaldia d'Economia ha tancat el seu discurs recalcant que "bufen vents de canvi" i que davant d'aquesta realitat es poden "aixecar murs o construir molins de vent". "El que proposem des del govern municipal és construir molins", ha indicat.

Promoció de l'emprenedora i formació

Entre les mesures concretes de l'estratègia destaca la reducció de les barreres i els tràmits per a l'activitat econòmica amb el Pla Barcelona Fàcil. En aquest punt l'Ajuntament adherirà Barcelona a la Finestreta Única Empresarial i posarà en marxa el seu propi Portal Únic Empresarial.

També s'eximeix -des del gener- els nous emprenedors i autònoms de la taxa d'inici d'activitat econòmica durant el primer any d'activitat. A més, també s'incrementarà el pressupost del programa Llança't, per subvencionar els costos de les taxes municipals, la Seguretat Social i despeses de gestoria a aquests professionals durant el primer any.

Per altra banda, també es vol impulsar una iniciativa a gran escala per formar 3.000 nous professionals digitals en cinc anys a través d'una iniciativa de la IT Academy, impulsada mitjançant Barcelona Activa i el centre Cibernàrium, comptant també amb el sector privat. Serà un programa per a joves emprenedors però també una oportunitat per a professionals d'altres sectors que es vulguin reciclar.

Reivindicació del MWC

Collboni també ha reivindicat que el mòbil és molt útil per l'estratègia de Barcelona de voler ser la capital d'Europa. De fet, d'acord amb l'estratègia es vol treballar la candidatura per continuar sent la seu del Mobile World Congress (MWC) més enllà del 2023.

Sobre aquest punt també s'hi ha referit breument la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, abans de la conferència de Collboni, assegurant que "Barcelona és el Mobile i, sens dubte, el Mobile és Barcelona".

Collboni ha pronunciat la conferència acompanyat de la ministra Maroto i el president del Cercle d'Economia, Javier Faus. Entre els assistents a l'acte hi havia l'expresident José Montilla; els exalcaldes Jordi Hereu i Joan Clos; el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros; i representants del govern municipal o els gremis econòmics.