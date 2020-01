El BBVA rebaixa el creixement a l'1,7% el 2019, l'1,5% el 2020 i el 2% el 2021

El BBVA ha rebaixat la previsió de creixement de l'economia catalana a l'1,7% el 2019, l'1,5% el 2020 i el 2% el 2021, segons l'Observatori Regional de BBVA Research corresponent al primer trimestre del 2020. Segons l'estudi «Situació Catalunya» presentat a finals de novembre, la previsió de creixement del PIB català era de l'1,8% el 2019 i l'1,6% el 2020. A escala estatal, l'entitat financera manté per al 2020 un escenari de menor creixement que en 2019, amb un 1,9% per l'any passat, un 1,6% el 2020 i un 1,9% el 2021. Tot i això, no hi ha canvis pel que fa a les autonomies més dinàmiques i el creixement continuarà liderat per Madrid (+2,3%), Castella La Manxa (+2,2%) i Navarra (+1,9%).

De cara al 2021, les previsions apunten a que Madrid (+2,2%), Castella la Manxa (+2,2%) i Múrcia (+2,1%) tindran els creixements més elevats. Per contra, Astúries (1,4%), Castella i Lleó (1,5%) i Extremadura (1,6) seran les menys dinàmiques.