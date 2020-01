Les cambres reclamen un nou model econòmic per respondre al canvi climàtic

Inundacions al delta de l'Ebre per la borrasca Glòria

Inundacions al delta de l'Ebre per la borrasca Glòria ep

Les 13 cambres de comerç catalanes van reclamar ahir un nou model econòmic amb una nova ordenació del territori, descentralitzat, per donar resposta a les necessitats del canvi climàtic després dels danys ocasionats pel temporal Glòria.

En un comunicat, les cambres de comerç catalanes han mostrat la seva solidaritat amb les famílies, empreses i entitats directament afectades per les greus conseqüències de Glòria, una «catàstrofe» que requereix una «reflexió» sobre quin és el model econòmic de Catalunya. Per això, les cambres han reclamat un nou model econòmic la base del qual consideren que hauria de ser «l'automatització, la connectivitat i la digitalització de la mobilitat multimodal».

Les cambres consideren que es necessita adaptar les xarxes de transport per facilitar la mobilitat sostenible i la reducció de la congestió i la contaminació. Aposten per un nou model de mobilitat d'infraestructures amb mesures com l'impuls del transport públic metropolità, la millora de les condicions de circulació del transport públic en superfície, la construcció de nous accessos ferroviaris al Port de Barcelona i l'augment d'estacions d'intercanvi modal.

Les cambres han recordat que una nova ordenació del territori ha d'anar acompanyada de polítiques d'inversions que garanteixin unes bones telecomunicacions, amb cobertura i accés a dades, per tant, fibra òptica i 5G.

Davant els efectes «devastadors» de la borrasca Glòria, les cambres han demanat que s'activin polítiques i plans d'ajudes econòmiques a les empreses afectades i s'agilitzin les obres de rehabilitació. També han reclamat «inversions urgents» en un pla que adapti les infraestructures crítiques necessàries per fer front a la meteorologia extrema. Així, les cambres han proposat reunir els sectors afectats pel temporal Glòria per determinar les necessitats de cada comarca.