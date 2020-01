Catalunya va tancar el 2019 amb 405.800 aturats i una taxa del 10,45%

Catalunya va tancar el 2019 amb un total de 405.800 aturats, 45.600 menys que l'any anterior, cosa que va situar la taxa d'atur en el 10,45%. Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el nombre de llocs de treball creats a Catalunya el 2019 va ascendir a 87.000 i va ser la segona comunitat autònoma que més ocupació va crear. A més, Catalunya va ser la comunitat que més va reduir el nombre d'aturats el 2019 (45.600), seguida de Madrid (43.800) i Canàries (10.800).

El secretari general de Treball, Josep Ginesta, va assegurar ahir que el 2019 ha estat un «bon any» perquè Catalunya és líder en persones ocupades, 3.478.100, i ha reduït la taxa d'atur al 10,4%, 3,4 punts inferior a l'espanyola. Ginesta va destacar que Catalunya es manté com a motor de la creació d'ocupació i com a líder en reducció de l'atur en el conjunt d'Espanya.

Del total de 405.800 desocupats registrats a Catalunya el 2019, la meitat són homes i l'altra meitat dones, amb una taxa d'atur del 9,97% en el primer cas i del 10,97% en el segon. L'atur de les persones de 16 a 29 anys s'ha situat en el 19,5%, cosa que representa un descens de 0,9 punts.

Sobre la pèrdua de 9.400 llocs de treball en el sector de la indústria, Ginesta va assegurar que els Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) en el sector industrial plantegen algunes «incerteses» en l'àmbit de l'automoció o d'altres subsectors. No obstant, va destacar que «som capaços de crear ocupació, activar la nostra economia» i impulsar els sectors que més dificultats tenen per afrontar el 2020,»sobretot si tenim pressupostos».

UGT va lamentar que tot i que ha disminuït l'atur, no ho ha fet la precarietat i ha alertat de la destrucció d'aquests 9.400 llocs de treball en un any a la indústria i l'augment de l'atur entre les persones menors de 25 anys, que ja representa el 20% del total. El sindicat també va criticar que una taxa d'atur del 10,45% se situa encara lluny de la taxa del quart trimestre del 2007, abans de l'inici de la crisi, que estava en el 6,5%, i que, malgrat que s'han creat 87.000 llocs de treball, encara hi ha 143.200 llocs de treball menys que abans de l'inici de la crisi.

CCOO, per la seva banda, considera «significativament positiu» que s'incrementi la població ocupada i es redueixi l'atur, tot i que la taxa de temporalitat es mantingui en un elevat 21,2%.

Els sindicats han reclamat derogar la reforma laboral, millors polítiques actives d'ocupació amb dotació pressupostària, més recursos contra el frau en la contractació i una aposta per la Formació Professional.

Des de les files de la patronal, el president de Pimec, Josep González, va qualificar les últimes dades de l'EPA de «positives».

En el conjunt d'Espanya, la desocupació va baixar de 112.400 persones el 2019, cosa que va situar la taxa d'atur en el 13,78%, la més baixa des del 2008. A l'Estat espanyol es van crear 402.300 llocs de treball el 2019, la xifra anual més baixa des de l'inici de la recuperació.