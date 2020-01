Correus va repartir més de 19 milions de paquets a Catalunya el 2019

Correus va repartir més de 19,2 milions de paquets a Catalunya al llarg del 2019, segons va donar a conèixer l'empresa pública ahir. La demarcació de Barcelona és el territori on es van registrar més enviaments, amb 13,7 milions d'entregues, seguida de Girona, on es van distribuir 2,1 milions d'objectes. Amb una xifra similar ha tancat l'any les comarques de Tarragona, on es van registrar 2,02 milions d'enviaments. Per últim hi ha la demarcació de Lleida, on s'han repartit 1,3 milions de paquets. En total, Correus ha gestionat 129,3 milions d'enviaments a tot l'Estat. La filial de paqueteria urgent, Correus Express, ha enviat 67,24 milions de paquets, un 14% més que el 2018.

Pel que fa a l'origen i destí dels enviaments a l'Estat, el 82,5% són enviaments nacionals i el 17,5% són enviaments internacionals, procedents de Xina, Japó, Europa i Estats Units.