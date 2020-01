El Gremi del Motor critica l'impost d'emissions de CO2

El Gremi del Motor ha criticat el nou impost català a les emissions contaminants que es preveu que afecti uns tres milions i mig de vehicles, que pagarien entre 7 i 128 euros en funció dels gasos que emeten. En declaracions als mitjans, el president del Gremi del Motor i de Fecavem, Jaume Roura, ha assegurat que el tribut és "injust" i ha argumentat no només el sector de l'automòbil genera gasos contaminants. "Des del Gremi estem totalment en contra de gravar a l'automòbil, ja n'hi ha prou de carregar sobre el mateix consumidor, l'automoció", ha explicat. Alhora, ha reclamat que, en el cas que s'hagi de mantenir aquest impost, la recaptació de prop de 40 milions es dediqui íntegrament a ajudes per a renovar el parc automobilístic. Segons dades de la consultora MSI, amb l'import total del tribut es podrien incentivar 227.000 marticulacions noves en cinc anys.

La patronal catalana del motor ha organitzat un esmorzar informatiu amb el consultor Chema López Montoya aquest dimecres per a debatre el futur del sector, en el qual el també director comercial de MSI ha proposat convertir l'import recaptat en un pla per a incentivar la compra de cotxe nou. Segons López, si els vora de 40 milions de recaptació es repartissin amb ajudes a la compra de vehicles nous de 1.000 euros es podrien substituir 227.000 cotxes contaminants en cinc anys. Aquestes matriculacions suposarien una renovació del 10% del parc automobilístic català, cosa que afavoriria a la reducció d'emissions de gasos i millora de la seguretat, ha afegit.

Pel consultor, l'impost català tal com està plantejat és una "mesura antisocial" amb "afany recaptatori" que afectarà les classes més baixes que viuen fora de les ciutats i que farà que "conduir sigui de rics". I és que, a conseqüència d'aquest impost, els representants d'aquest àmbit se senten "discriminat com a catalans" en comparació amb la resta de l'Estat, ha lamentat Roura. "No pot ser que per tenir un vehicle per circular per Catalunya hagi de pagar més que les altres autonomies de l'Espanya", ha afegit.

El tribut, que està contemplat en el projecte de pressupostos catalans del 2020, començarà a gravar els vehicles més contaminants aquest novembre però amb meritació del 2019. El primer any estaran exempts els que emetin menys de 120 grams de CO2 per quilòmetre, llindar que baixarà als 95 el 2020. A més, el primer any tributaran cotxes i furgonetes i un any després s'incorporaran les motocicletes.