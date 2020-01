Greta Thunberg registra el seu nom i el del seu moviment com a marques comercials

L'activista sueca Greta Thunberg ha anunciat aquest dimecres que registrarà el seu nom i el del seu moviment, "Fridays for Future", com a marques comercials pel fet que "algunes persones estan constantment utilitzant-lo amb finalitats comercials sense cap mena de consentiment". Segons ha explicat en un missatge difós a través del seu compte d'Instagram. Registrar les marques permetrà "protegir al moviment i les seves activitats". En aquest sentit, ha agregat: "desafortunadament encara hi ha gent que tracta de suplantar-me o justificar falsament que em representen per a poder comunicar-se amb polítics, mitjans de comunicació, artistes, etc. Si us plau, tingueu això en compte", ha manifestat.

Així mateix, la jove activista ha demanat disculpes "si algú ha estat confós o estafat per aquesta mena de comportament" i ha afirmat que "prendrà les accions necessàries contra aquelles persones o empreses que tracten d'utilitzar el moviment per a finalitats que no representa". "Els garanteixo que no tinc gens d'interès en les marques registrades, però això ha de fer-se", ha expressat abans d'aclarir que el moviment és global i ha estat fundat per ella mateixa. "Pertany a tots aquells que vulguin formar part d'ell, especialment els joves, i no ha de ser utilitzat amb finalitats comercials", ha insistit.

Les vagues i manifestacions contra el canvi climàtic realitzades en diverses ciutats de tot el món s'han inspirat en la protesta setmanal de Thunberg als afores del Parlament suec a Estocolm, que va començar a l'agost de 2018. La jove sueca i el seu moviment han estat guardonats per Amnistia Internacional amb el seu premi anual d'Ambaixador de Consciència a causa del seu "lideratge i valentia únics en la lluita pels Drets Humans". El secretari general de l'ONG, Kumi Naidoo, ha assegurat en diverses ocasions que se sent "inspirat per la determinació amb la qual els joves activistes de tot el món s'enfronten a les realitats de la crisi climàtica".