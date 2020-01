L'organització del Mobile assegura que la fira se celebrarà tot i el coronavirus

L'empresa organitzadora del Mobile World Congress, GSMA, ha assegurat aquest dimecres que la fira se celebrarà entre el 24 i el 27 de febrer, tal com estava previst, tot i la creixent amenaça del coronavirus, del qual ja s'han registrat casos fora de la Xina. El congrés, que rep cada any la visita de milers de ciutadans xinesos, també ha explicat en un comunicat remès a Reuters que està pendent del possible impacte del virus i que seguirà les recomanacions que pugui fer l'Organització Mundial de la Salut i les autoritats sanitàries, a més d'oferir suport mèdic a la fira. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, va afirmar dilluns que les probabilitats que arribi el nou coronavirus a Catalunya són "baixes" però "existeixen" i just ahir Salut va descartar que un pacient de 33 anys procedent de Wuhan i ingressat el Clínic patís el virus.

Tot i així, preguntat pel Mobile World Congress (MWC), que se celebrarà d'aquí a un mes i que preveu reunir més de 100.000 visitants, Guix va assenyalar que estan "preocupats i ocupats" davant una situació que no serà l'habitual a Barcelona però que no hi veia "risc important".

Aquest cap de setmana, el ministre de Sanitat de la Xina, Ma Xiaowei, va alertar fa pocs dies que el coronavirus s'estava "enfortint" i va anunciar que l'epidèmia es podia contagiar des del primer dia d'incubació. El període d'incubació del virus és d'un a catorze dies i en qualsevol d'aquests dies es pot contagiar sense que s'hagin començat a manifestar els símptomes.

Actualment, a la zona de Wuhan, on es va iniciar el coronavirus, hi ha una vintena de ciutadans espanyols i el Ministeri estudia diversos escenaris, com la seva repatriació.