Ariadna Rectoret és nomenada nova directora del Servei Públic d'Ocupació

El Govern va aprovar ahir nomenar Ariadna Rectoret Jordi com a nova directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Nascuda a Argentona l'any 1963, Rectoret és diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona (UB). Des del juny del 2016 ha estat directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, entitat del sector públic dependent del departament de Treball, Afers Socials i Famílies que impulsa les polítiques de formació professional per a l'ocupació adreçades a persones treballadores en actiu i que dona serveis a les empreses en aquest àmbit competencial.

La seva trajectòria professional està centrada en l'àmbit de les polítiques d'ocupació i destaca la seva experiència en intermediació, orientació i formació professional i desenvolupament de metodologies i eines de suport per a les persones.