El CFP impulsa una formació per als responsables de qualitat a la indústria

El Centre de Formació Pràctica (CFP) de Manresa començarà aviat un nou programa formatiu adreçat a responsables de qualitat d'empreses industrials que té per objectiu impulsar la seva capacitat de lideratge i aconseguir que assoleixin l'excel·lència operativa. El programa, Líders de Qualitat, segueix la línia de Líders de Producció i Líders de Manteniment, dos cursos que ja s'han celebrat prèviament al CFP. La formació és impartida per QRM Institute, especialistes en implementar metodologies d'organització industrial, i es farà entre el 19 de febrer i el 29 d'abril. Les inscripcions són obertes. Durant el curs es treballaran eines i estratègies per a la gestió de la qualitat i per dirigir projectes i equips. L'objectiu, segons el CFP, és que les empreses aconsegueixin millorar la satisfacció dels seus clients i aconseguir els seus objectius de rendibilitat de forma àgil, optimitzant recursos i assegurant la motivació i satisfacció del personal.