Gloria provoca danys per 20 milions en la infraestructura ferroviària catalana

El temporal Gloria, que va assotar Catalunya la setmana passada, ha provocat danys en la infraestructura ferroviària que ascendeixen a uns 20 milions d'euros, després de detectar desperfectes en pràcticament totes les línies d'ample convencional, segons les primeres estimacions d'Adif.

La demarcació de Girona i el nord de la de Barcelona són les àrees que concentren més desperfectes, amb 52 zones amb danys considerats greus o molt greus.

En un comunicat, el gestor ferroviari ha detallat que aquesta afectació tan generalitzada "dificulta la gestió dels recursos disponibles i els desplaçaments de material i personal", tenint en compte a més que el temporal també ha danyat altres infraestructures.

Segons les primeres estimacions dels tècnics d'Adif, les zones amb danys greus o molt greus es localitzen a les línies Barcelona-Mataró-Maçanet (14 incidències), Barcelona-Vic-Puigcerdà (18 incidències), Barcelona-Sant Celoni-Portbou (14), Barcelona-Manresa (1), Barcelona-Móra la Nova-Saragossa (2), Barcelona-Vilanova i la Geltrú-Sant Vicenç de Calders (2) i Barcelona-Vilafranca de Penedès (1).

A hores d'ara, s'ha restablert la circulació en tots els trams, excepte en el trajecte Malgrat-Blanes, on es va esfondrar parcialment el pont sobre el riu Tordera i que encara no se sap quan podrà ser reconstruït.

En la línia del Maresme, l'onatge i el vent van provocar danys a les instal·lacions de senyalització i comunicacions, es va acumular sorra i sediments en diversos punts i va quedar afectada la xarxa de fibra òptica.

Respecte a la línia Barcelona-Vic-Puigcerdà, una de les que va registrar més incidències, els tècnics han localitzat 9 despreniments, així com la caiguda de desenes d'arbres entre la Garriga i Puigcerdà, la inundació de túnel de Vic pel desbordament de la riera i diversos problemes de senyalització.

Els despreniments i l'arrossegament de materials han causat, per la seva banda, la major part dels danys de la línia de Barcelona-Sant Celoni-Portbou, on se circula amb via única entre Maçanet i Girona.

Els tècnics preveuen que el 3 de febrer es pugui restablir la circulació per la via tallada.

Finalment, les línies Barcelona-Móra la Nova-Saragossa i Barcleona-Vilanova-Sant Vicenç de Calders circulen amb normalitat després de resoldre els danys causats per diversos despreniments i una incidència d'un tren amb la catenària, entre d'altres problemes.

Adif ha subratllat que les obres de reparació obliguen a establir limitacions de velocitat que seran temporals fins que finalitzin els treballs.

De les quinze limitacions que continuen actives, nou s'eliminaran abans de el 7 de febrer, cinc durant el mes de març i l'última, en el tram Sant Quirze-Ripoll, a l'abril.

Més de 220 tècnics propis i d'empreses col·laboradores d'Adif han estat mobilitzats per realitzar les reparacions.