La GSMA garanteix la celebració del Mobile, que reforçarà l'atenció sanitària

L'Associació GSMA, organitzadora del Mobile World Congress (MWC), ha assegurat que la crisi sanitària del coronavirus no ha tingut de moment cap impacte en els preparatius de l'esdeveniment i ha garantit que es farà tal com estava previst a Barcelona, després de reforçar l'atenció sanitària.

La patronal de les operadores de la tecnologia mòbil va fer públic ahir un comunicat en què assenyalava, a més, que se seguiran totes les recomanacions i els protocols sanitaris de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i els governs xinès i espanyol.

Durant la propera edició, que tindrà lloc del 24 al 27 de febrer, el Mobile reforçarà l'atenció sanitària in situ amb personal mèdic addicional, alhora que s'està treballant amb Fira de Barcelona per garantir l'abastament dels productes sanitaris recomanats. GSMA ofereix, a més, el seu suport a aquells expositors que tinguin problemes per viatjar a la capital catalana.

«El pròxim esdeveniment del MWC Barcelona se celebrarà com està planejat, tant a Fira Gran Via com a Fira Montjuïc, inclosos YoMo i Four Years From Now (4YFN)», subratlla l'associació que dirigeix John Hoffman. Després de confirmar que no s'ha produït cap «impacte en els registres» al Mobile, la patronal insta els expositors i els participants a implementar els protocols recomanats per les autoritats sanitàries per «contenir» i «mitigar» una eventual «propagació de virus».

El Mobile preveu tenir més de 110.000 participants de tot el món, una part dels quals procediran de la Xina, mentre que generarà un impacte econòmic de 492 milions d'euros.

La Generalitat ha establert un protocol general per a tota la xarxa sanitària i ha descartat que se n'activi cap d'específic per al Mobile. Malgrat això, el departament de Salut estarà en contacte permanent amb el Mobile i garantirà que els serveis assistencials de l'esdeveniment estiguin coordinats amb la xarxa sanitària.

D'altra banda, la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va dir ahir que «Barcelona és el Mobile World Congress (MWC) i l'MWC és, sens dubte, Barcelona», i va cridar a posar «llums llargues» en comptes d'actuar amb «manca de propostes i curtterminismes». La ministra Reyes Maroto va acompanyar ahir el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que va pronunciar al Cercle d'Economia una conferència titulada «Una nova agenda econòmica per a Barcelona».