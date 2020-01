L'Eurocambra reclama un carregador únic per a dispositius electrònics

L'Eurocambra reclama un carregador únic per a mòbils i altres dispositius electrònics. En una resolució aprovada per 582 vots a favor, 40 en contra i 37 abstencions, els eurodiputats han demanat a la Comissió Europea una legislació abans del juliol per tenir un carregador únic amb l'objectiu de reduir els residus electrònics. El text també insta la Comissió a desenvolupar "mesures per assegurar la interoperabilitat dels diferents carregadors autònoms amb diferents dispositius mòbils" i a "estudiar iniciatives legislatives per augmentar el volum de cables i carregadors recollits i reciclats pels estats membres".