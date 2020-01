Sánchez formalitza l'acord de pujada del salari mínim pel 2020

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha formalitzat aquest dijous l'acord de pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) per a 2020 amb els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sord i Pepe Álvarez, i els presidents de CEOE i Cepyme, Antonio Garamendi i Gerardo Cuerva, respectivament. A la signatura de l'acord, han assistit el vicepresident i ministre de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, i la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz.

La setmana passada, el Ministeri de Treball va aconseguir un acord amb els agents socials per a pujar l'SMI un 5,5% enguany, fins als 950 euros mensuals per catorze pagues. Aquesta pujada es farà amb caràcter retroactiu a 1 de gener d'enguany i s'aprovarà previsiblement en el Consell de Ministres de la setmana vinent, el dimarts 4 de febrer. Aquest augment del SMI beneficiarà a més de dos milions de treballadors i impactarà, sobretot, en el Règim General i, de forma més particular, en els treballadors de la llar i del sector agrari.

El nou Executiu de coalició s'ha marcat com a objectiu, tal com es recull en l'acord programàtic subscrit entre el PSOE i Unides Podemos, situar l'SMI en el 60% del salari mitjà a final de legislatura, la qual cosa li situaria entre els 1.000 i els 1.200 euros, com recomana la Carta Social Europea. La ministra de Treball va defensar després d'arribar a l'acord amb els agents socials que el salari mínim és una "petita eina i la clau" per a enfrontar la desigualtat a Espanya, que afecta molts treballadors que estan fora de la negociació col·lectiva.