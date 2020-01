Els sindicats de les fàbriques de Nissan a Espanya han anunciat aquest dijous que es mobilitzaran en un "front comú" per impedir el tancament dels seus centres, dels quals depenen 25.000 famílies, i han reclamat la ajuda de les administracions per buscar una alternativa industrial.

Representants de CCOO, UGT, CGT i Sigen-USOC a les plantes de Nissan a Barcelona (Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca) s'han reunit a la seu d'UGT a la capital catalana per traçar un pla conjunt de actuació, coordinats amb els sindicats de les fàbriques d'Àvila i Cantàbria.

"Estem disposats a fer el que sigui necessari. Anirem on hàgim d'anar. No pararem fins que tinguem una solució positiva per a tots els centres", ha afirmat en una roda de premsa posterior a la trobada el representant de Sigen-Usoc, Miguel Ruiz.

Els sindicats han llançat un últim SOS després que Nissan hagi decidit deixar de fabricar a la Zona Franca a partir del maig la pick-up X-Class de Mercedes, abocant a principal factoria de la marca japonesa a Espanya a treballar a un 20 % de la seva capacitat productiva, el que qüestiona la viabilitat de la planta.

Els representants dels treballadors desconfien cada vegada més de les promeses de la multinacional sobre plans de negoci que, han assegurat, mai s'acaben confeccionant ni aplicant, i han expressat la seva por que s'estigui deixant sense producció a les fàbriques espanyoles per fer inevitable el seu tancament.

El portaveu de CCOO a Nissan, Miguel Ángel Boiza, ha afirmat que "ens fa por que les decisions que s'estan prenent siguin per deixar morir de manera lenta les plantes de producció a Espanya", de les quals depenen, segons han dit, unes 25.000 famílies, de treballadors directes i indirectes (proveïdors i subcontractes).

De moment, els sindicats han anunciat una concentració dimarts que ve davant el consolat del Japó a Barcelona, i altres protestes a Cantàbria i Àvila, en el marc d'un calendari de mobilitzacions que s'anirà concretant sobre la marxa.

En el cas de les plantes de Barcelona, en què treballen unes 3.000 persones, Ruiz ha insistit que la direcció europea de Nissan va deixar clar "de manera clara i contundent" en la reunió amb els sindicats de dimarts passat que "no teníem garanties de futur ara mateix i que necessitem un pla".

"Sense alternativa no tindrem futur. O ens donen un cotxe o tanquen, és clar", ha advertit Boiza.

Els sindicats han assegurat que Renault, el soci fort de l'aliança Nissan-Renault, està atraient producció de centres de Nissan a Europa cap plantes de la marca francesa, com va passar amb el model de combustió NV200.

Entre els propers moviments que es poden donar en el tauler d'aquesta aliança, els representants dels treballadors temen que es decideixi també traslladar a una planta francesa la producció de el model elèctric de la NV200, que s'acobla a la Zona Franca.

A més, adverteixen que la producció de la pick up Navara i la pick up Renault Alaskan són insuficients per garantir la viabilitat de la planta fins 2023, data en la qual se suposa que podria arrencar la producció d'un nou model, en el cas que s'anunciï.

Davant d'aquesta situació, els sindicats han tornat a fer una crida a les administracions públiques i, en concret, a Govern per arrencar a Nissan un pla de viabilitat per a les seves plantes espanyoles, sobretot després que el president Pedro Sánchez s'interessés per ells en Davos durant una trobada amb executius de la marca nipona.

La fàbrica de la Zona Franca, la més important de Nissan a Espanya, ha anat perdent càrrega de treball de manera gradual en l'últim any, el que va acabar al juny de 2019 amb la presentació d'un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que va afectar 600 persones, amb prejubilacions i baixes incentivades.

El degoteig de baixes i de caiguda de producció ha estat també una constant en els últims anys a Àvila, que ha deixat de fabricar camions després de 60 anys i s'ha reconvertit en centre de recanvis de peces; i a Cantàbria, que produeix també components.