Dimiteix per qüestions de salut i per l'«assetjament» dels mitjans el president de l'associació que va denunciar Tous

El president de l'Associació d'Usuaris i Consumidors de Joieria, Consujoya, Rafael Valenzuela, que havia denunciat una suposada estafa als consumidors per part de la manresana Tous, ha dimitit per problemes de salut i per l'«assetjament» al qual, segons ell, l'estan sotmetent els mitjans de comunicació. L'associació ha confirmat que Valenzuela va comunicar dimarts la decisió a la junta directiva de l'associació. Dilluns s'havia sabut que el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz havia arxivat la denúncia de la Fiscalia contra Tous pels delictes de publicitat enganyosa, estafa continuada, falsedat en document i cor-rupció en els negocis en no trobar en els fets indicis d'infracció criminal. Quant a les raons exposades per Valenzuela per justificar la seva decisió de dimitir al·lega «una malaltia oncològica amb problemes coronaris i hipertensius, agreujada per l'assetjament al qual em sotmeten els mitjans de comunicació».

Fonts de Consujoya han agraït a Rafael Valenzuela «el seu bon fer, dedicació i entusiasme», i lamenten «profundament que en unes circumstàncies personals com les seves hagi hagut de suportar un assetjament com el que ens costa ha sofert per part d'una premsa, no tota, que ha posat l'accent inquisitiu en qui ha actuat amb honradesa en comptes de qui, vulguin o no, ha resultat investigada per la Guàrdia Civil i denunciada per la Fiscalia».