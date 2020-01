Front comú dels sindicats per evitar tancaments a Nissan

Els sindicats de les fàbriques de Nissan a Espanya van anunciar ahir que es mobilitzaran en un «front comú» per impedir el tancament dels seus centres, dels quals depenen 25.000 famílies (entre treballadors directes i indirectes), i han reclamat l'ajuda de les administracions per buscar-hi una alternativa industrial.

Representants de CCOO, UGT, CGT i Sigen-USOC a les plantes de Nissan a Barcelona (Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca) s'han reunit a la seu d'UGT a la capital catalana per traçar un pla conjunt d'actuació, coordinats amb els sindicats de les fàbriques d'Àvila i Cantàbria.

«Estem disposats a fer el que sigui necessari. Anirem on hàgim d'anar. No pararem fins que tinguem una solució positiva per a tots els centres», va afirmar en una roda de premsa posterior a la trobada el representant de Sigen-USOC, Miguel Ruiz.

Els sindicats han llançat un dar-rer SOS després que Nissan hagi decidit deixar de fabricar a la Zona Franca a partir del maig la pick-up X-Class de Mercedes, fet que aboca la principal factoria de la marca japonesa a l'Estat a treballar al 20% de la capacitat productiva, el que en qüestiona la viabilitat.

Els representants dels treballadors desconfien cada vegada més de les promeses de la multinacional sobre plans de negoci que, han assegurat, mai s'acaben confeccionant ni aplicant, i han expressat la seva por que s'estigui deixant sense producció a les fàbriques espanyoles per fer-ne inevitable el tancament.

El portaveu de CCOO a Nissan, Miguel Ángel Boiza, afirma que «ens fa por que les decisions que s'estan prenent siguin per deixar morir de manera lenta les plantes de producció a Espanya». De moment, els sindicats han anunciat una concentració dimarts davant el consolat del Japó a Barcelona, i altres protestes a Cantàbria i Àvila, en el marc d'un calendari de mobilitzacions que s'anirà concretant sobre la marxa. En el cas de les plantes de Barcelona, en què treballen unes 3.000 persones, Ruiz va insistir que la direcció europea de Nissan va deixar clar «de manera clara i contundent» en la reunió amb els sindicats de dimarts passat que «no teníem garanties de futur ara mateix i que necessitem un pla».