Una empresa de la Cerdanya crea una màquina per reduir l'alcohol al vi

L'empresa emergent gironina Alacarte Ventures ha obert una ronda de finançament de 5,5 milions d'euros que destinarà a la industrialització d'una màquina capaç de reduir el contingut alcohòlic de qualsevol ampolla de vi en cinc minuts. L'aparell, batejat com a «Alacarte», està pensat per al canal Horeca (hotels, restaurants i cafeteries) i segons explica el director general de l'empresa, Aleix Barandiaran, manté intactes les propietats organolèptiques del vi durant el procés.

Alacarte Ventures defensa el seu invent com «l'únic dispositiu del món capaç de reduir el percentatge d'alcohol de qualsevol ampolla de vi mantenint la seva essència», motiu pel qual ja està tramitant la patent internacional de l'aparell. Segons detalla Barandiaran, l'empresa espera aconseguir en un mes els primers 500.000 euros de la ronda, que es faran servir en una prova pilot de quatre mesos a diverses desenes d'establiments.

Deprés de l'estiu, a punt



La previsió de la startup de Fontanals de Cerdanya és tancar la ronda després de l'estiu, un cop hagi aoncseguit els cinc milions d'euros restants, que es destinaran a la producció de les primeres 1.000 unitats de la màquina per al seu llançament oficial al mercat el 2021.

Tot i que el director general de l'empresa va rebutjar revelar la identitat dels inversors, va assegurar que entre ells es troben distribuïdors i productors de vi, fons de capital risc i mentors empresarials nacionals i internacionals.

Alacarte Ventures va iniciar la seva activitat el 2018, però la idea de crear un desalcoholitzador va sorgir fa 14 anys, quan el Congrés va aprovar el sistema de punts per al carnet de conduir, el que va fer témer els restauradors que el consum de vi s'estanqués.

D'aquesta manera, els cinc socis fundadors de l'empresa, que estan vinculats al sector gastronòmic, es van plantejar trobar una solució que frenés la disminució del consum de vi i llancés aquesta beguda al mercat de baix alcohol i calories. Aquests fundadors van ser l'excap científic del restaurant El Bulli, Pere Castells; l'excap de cuina d'El Celler de Can Roca, Pere Planagumà; l'exdirector general de Rakuten Spain, Jordi Gàmez; el cocteler Jordi Millan i el mateix Aleix Barandiaran.

Dotze treballadors



Amb una plantilla de 12 persones, Alacarte Ventures treballa des d'Esade Creapolis, el parc d'innovació de l'escola de negocis catalana a Sant Cugat de Vallès, i als pocs metres disposa també d'un laboratori de proves i investigació.

Després d'una inversió inicial de mig milió d'euros i diversos anys de desenvolupament, Alacarte Ventures va aconseguir el primer model de la seva màquina desalcoholitzadora fa vuit mesos, a la qual va seguir una segona versió millorada el passat mes de novembre.

El resultat és una màquina amb unes proporcions no majors que les d'un microones que pot reduir el percentatge alcohòlic que desitgi el comensal en només cinc minuts, gràcies al seu sistema de filtres que alberga en el seu interior.

No obstant això, el «punt fort» de la màquina no és el temps que triga a processar la beguda, insisteix Barandiaran, sinó la seva capacitat per conservar les propietats del vi fins al punt de «no notar la diferència» respecte els vins comuns.

Qualsevol beguda alcohòlica



D'altra banda, el director general d'Alacarte Ventures destaca que l'aparell que han ideat compta amb la tecnologia per desalcoholitzar qualsevol tipus de beguda alcohòlica: «Vam començar amb el vi perquè amb alguna cosa s'ha de començar», afirma.

Alacarte Ventures es va presentar al BBVA Bilbao Food Capital, al mes de novembre de l'any 2019, encara que la seva màquina no va ser mostrada al públic fins al mes següent, a les Science & Cooking Public Lectures de la Universitat de Harvard a Boston (Estats Units).