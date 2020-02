L'índex d'inserció de l'escola Montserrat se situa 23 punts per sobre de la mitjana catalana

L'escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet, especialitzada en Formació Professional, ha fet públic el seu estudi anual d'inserció laboral, que situa la taxa d'atur dels seus alumnes del curs 2017-2018 en un percentatge molt per sota de la mitjana catalana. Així, el 79% dels exalumnes de l'escola treballa o combina feina i estudis, el 15% continua estudiant i només el 6,25% busca feina. Les xifres, facilitades pel mateix centre, situen la inserció laboral de l'escola 22,63 punts per sobre de la mitjana catalana, en què treballen o estudien i treballen el 56% dels graduats, mentre que el 36% continua estudiant i el 8,5% busca feina. En el cas dels alumnes que han cursat FP Dual, l'escola Montser-rat també se situa per sobre de la mitjana en inserció laboral. Mentre que el centre té una inserció del 82,68% dels exalumnes de Dual (52% treballen i una mica més del 30% estudien i treballen alhora), la mitjana catalana presenta una inserció 10 punts per sota, amb el 73,83%.

En una comparativa històrica dels darrers anys, l'escola Montserrat destaca el fet que els anys 2018 i 2019 no hi ha cap exalumne de cicles de Grau Mitjà buscant feina, és a dir, s'aconsegueix un 0% d'atur. En el cas dels alumnes que han fet cicles de Grau Superior, n'hi ha el 7,69% de l'escola que busquen feina, una mica per sota de la mitjana catalana.

Els resultats d'inserció laboral de l'escola Montserrat –que responen, apunta el centre, «a una aposta ferma per aconseguir un elevat índex de professionalització i ocupabilitat entre els estudiants»– contrasten amb un elevat 30,4% d'atur de mitjana a Catalunya entre joves de 16 a 24 anys.

Gairebé el 41% dels alumnes de l'escola que troben feina ho fan a través del mateix centre, o bé a l'empresa on han fet pràctiques o bé per la Borsa de Treball de l'Escola. El 67% dels alumnes de l'escola Montserrat de Grau Mitjà i el 50% de Grau Superior cobren entre 900 i 1.200 euros a les seves feines; i gairebé el 17% de Grau Mitjà i el 39% de Grau Superior, entre 1.200 i 1.500 euros. Unes remuneracions que també estan per sobre de la mitjana catalana.

L'estudi es va presentar ahir al mateix centre davant representants de PIMEC, Rotary Club, l'Ajuntament de Sant Vicenç, el Consell Comarcal i el departament d'Educació de la Generalitat.