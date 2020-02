Sabadell allunya una fusió amb Bankia però no veu el nou Govern com un impediment

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, assegura que l'entitat no preveu cap fusió «ara per ara», però manté que aquest tipus d'operacions «no són descartables» i no veu el nou Govern com un impediment en una hipotètica integració amb Bankia.

«En un entorn de baixos tipus d'interès la reacció dels bancs és optimitzar costos i les fusions no són descartables en un futur, però ara per ara no preveiem cap fusió», va explicar el banquer durant la roda de premsa de presentació de resultats . El banc, va insistir, està centrat a Espanya en una estratègia de reducció de costos, compatible amb la transformació digital, a més d'obtenir el màxim rendiment de la filial al Regne Unit, TSB –la venda de la qual no s'estudia en absolut i que esperen que sigui una font important d'ingressos el 2021– o del negoci a Mèxic. Però preguntat directament si el nou Govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem podria arribar a ser un impediment perquè s'unissin el Sabadell i Bankia, participada majoritàriament per l'Estat, Oliu no ho considera així. «Les fusions són un tema bancari, d'accionistes, i el tema polític no ha de tenir-se en compte», va dir.