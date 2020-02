El centre Eurecat crea una nova àrea de sostenibilitat i en porta la seu a Manresa

Eurecat ha posat en marxa a Manresa una nova àrea de treball, anomenada de Sostenibilitat,que esdevindrà el seu quart pilar tecnològic, juntament amb les àrees Industrial, Digital i Biotecnològica. Amb la nova àrea, el centre pretén contribuir a la competitivitat del teixit industrial i empresarial i a la sostenibilitat de la seva activitat.

La nova àrea, que està dirigida per l'investigador i doctor en Química Miquel Rovira, està integrada per un equip internacional de mig centenar de professionals, opera principalment des de la seu d'Eurecat a Manresa, a l'antic CTM, i compta amb personal a les seus d'Eurecat a Cerdanyola i Tar-ragona. L'Àrea de Sostenibilitat implica la creació de dues noves unitats tecnològiques, també dirigides des de Manresa, una de les quals se centrarà en residus, energia i impacte ambiental, mentre que l'altra estarà especialitzada en aigua, aire i sòls, sota la direcció dels doctors Frederic Clarens i Xavier Martínez, respectivament.

La doctora Irene Jubany serà la coordinadora científica de l'Àrea de Sostenibilitat i, segons expliquen fonts del centre tecnològic català, també es potenciaran els laboratoris d'Eurecat en aquest camp, que integren una infraestructura capdavantera en tecnologia ambiental, d'energia i de bateries, amb la investigadora Neus Bahí al capdavant.

Amb la creació d'aquesta nova àrea, Eurecat vol «explicitar encara més el caràcter prioritari i transversal d'aquest àmbit d'actuació», explica el president del centre tecnològic català, Xavier Torra. I és així, apunta, tant per «la necessitat que suposa l'emergència climàtica, com per l'oportunitat que brinda a les empreses per reduir l'impacte mediambiental dels seus processos i productes, tot aportant valor als seus negocis».

«L'Àrea de Sostenibilitat és un eix transversal d'Eurecat vinculat a l'economia circular i a la mitigació del canvi climàtic» i la seva creació «ajudarà a incorporar i a potenciar la perspectiva mediambiental en els projectes d'innovació tecnològica que Eurecat du endavant en l'àmbit empresarial a les esferes digital, industrial i biotecnològica», assenyala Miquel Rovira. Eurecat «treballa sota els principis de l'economia circular com a estratègia de mitigació davant el canvi climàtic», els quals s'estima que poden permetre reduir el 45% les emissions de gasos d'efecte hivernacle», afegeix.

En aquesta línia, Eurecat ha començat a calcular l'estimació del guany ambiental dels processos d'innovació tecnològica que desenvolupa, mitjançant la metodologia d'anàlisi del cicle de vida (ACV), que permet quantificar les emissions de diòxid de carboni evitades en cada projecte, amb el propòsit d'obtenir noves dades que ajudin a mitigar el canvi climàtic, apunten fonts del centre.

Segons el director de Sostenibilitat del centre tecnològic, «generalitzar i difondre l'estimació del guany ambiental en àmbits com la producció, el consum o la mobilitat permetria disposar de més informació per ajudar a frenar les emissions de diòxid de carboni, ja que empoderaria el ciutadà en les seves decisions».

Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, aplega l'experiència de més de 650 professionals que generen un volum d'ingressos de 50 milions d'euros anuals i dona servei a més de 1.600 empreses. Ofereix a les empreses serveis com R+D aplicat, formació d'alta especialització, consultoria tecnològica i esdeveniments professionals. Amb instal·lacions en onze poblacions catalanes, participa en 160 grans projectes consorciats d'R+D+i nacionals i internacionals d'alt valor estratègic i té 88 patents i 7 spin-off.

El CTM de Manresa va aprovar la seva integració definitiva a Eurecat el desembre del 2018, després de tres anys d'integració funcional, i destaca en els àmbits de sostenibilitat, materials metàl·lics i ceràmics i modelització i simulació de processos.