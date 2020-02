Comercials i teleoperadors, feines més demanades per les empreses

Els comercials, els auxiliars de geriatria i els teleoperadors d'atenció al client seran professions que seguiran generant una «gran demanda» el 2020, segons es desprèn d'un estudi de la Fundació Adecco. I no seran les úniques, ja que el rànquing de les professions amb més demanda el completen els auxiliars administratius, els tècnics de manteniment i els promotors. Les empreses també buscaran operaris de neteja, dependents, operaris de producció, mossos de magatzem i cambrers de banquets.

La vacant més demanada és de comercial. «En una conjuntura de certa incertesa econòmica motivada per l'alentiment, les empreses buscaran reclutar professionals capaços de posicionar la seva marca al mercat, que aconsegueixin atreure potencials consumidors i les vendes dels quals no decaiguin», apunta la Fundació.

L'estudi destaca que els auxiliars administratius generaran un important volum d'ofertes durant aquest any, sobretot a les àrees de logística i transport. A més, també s'intentarà augmentar el nombre de teleoperadors, ja que les empreses «necessitaran tenir un servei eficient d'atenció telefònica al client». La tecnologització i la mecanització dels processos provoca que les empreses disposin de cada vegada més maquinària que s'ha de mantenir, de manera que el tècnic de manteniment es posiciona com un dels més sol·licitats al mercat laboral de l'any 2020, assenyala la Fundació Adecco, que també apunta que les empreses necessitaran promotors per diferenciar-se dels seus competidors i desenvolupar estratègies de negoci innovadores.