deima manresa

Des que va néixer el 1986 per desenvolupar projectes per al sector de l'automoció, l'empresa manresana Deima s'ha diversificat tant en clients com en sectors i mercats. Jordi López, que va rellevar fa uns quants anys el seu pare, Josep López, al capdavant de l'empresa, recorda que Deima s'ha consolidat en els sectors elèctric, ferroviari i farmacèutic, i que ara vol fer-se un lloc en altres indústries, com ara la de l'embalatge, la biomèdica, la bioquímica i la indústria del plàstic.

Per assolir aquest objectiu, López és conscient que cal invertir en alta tecnologia. Per a Deima, l'oportunitat de desenvolupar projectes d'enginyeria que ofereixin solucions per transformar els processos productius amb eines de l'anomenada indústria 4.0 va arribar al començament del 2019, quan la companyia barcelonina Artec Robotics, distribuïdora oficial de la taiwnesa Techman Robot, va posar-s'hi en contacte. «No els coneixíem d'abans. Van oferir-nos diversos productes de robòtica col·laborativa, és a dir, màquines que automatitzen i fan més eficient una part de la producció però que no substitueixen el treballador. El maig vam reunir-nos amb els directors generals i vam fer una visita a l'empresa, i el juliol vam signar l'acord», explica el gerent i director comercial de l'empresa manresana.

Els robots col·laboratius amb què Deima treballa des de final del 2019 a la nau que té al polígon industrial de Bufalvent són adequats per a «entorns productius exigents», ja que, segons López, són «fàcilment reconfigurables i reubicables en altres punts del procés de producció» i tenen una «perillositat nul·la» per al treballador que els manipula. «Al cap i a la fi, contribueixen a millorar l'eficiència en la producció perquè ajuden a fer moltes operacions en la cèl·lula de muntatge i són molt versàtils. Minimitzen els riscos», conclou López.

A part d'aquesta nova tecnologia, entre els principals productes de Deima hi ha equips de control i verificació, línies de muntatge automatitzades amb test incorporat, estacions d'acoblament i comprovació, soldadura per ultrasons, visió artificial, làser per soldadura i automatització de processos industrials, entre d'altres.

Quin impacte tindrà la introducció dels robots col·laboratius en l'estructura productiva de Deima, que desenvolupa i executa tots els projectes a la mateixa empresa? López, que lidera una plantilla d'una trentena de persones, explica que, amb els anys, ha consolidat «un equip sòlid» capaç d'adaptar-se als canvis tecnològics en el sector, amb coneixements en els àmbits de la robòtica i la programació. A més, explica que un grup de treballadors de l'empresa va fer formació a les instal·lacions d'Artec Robotics abans que Deima comencés a treballar-hi a Bufalvent.



Flexibilitat

La consolidació d'un equip sòlid és una de les claus de l'èxit de l'empresa, afirma López. Alhora, reconeix que, per a una enginyeria integral com és ara Deima, que desenvolupa totes les parts dels projectes a la mateixa empresa, de vegades cal subcontractar els serveis a altres empreses del sector de l'enginyeria. «El nombre total de persones que treballen per a nosaltres depèn dels projectes que hi ha en curs. Quan hi ha puntes de feina o hem d'assumir un projecte molt especialitzat, hem d'anar-ne a buscar fora de l'empresa», apunta. Si afegim els col·laboradors puntuals als treballadors fixos, quan Deima té més feina la plantilla pot arribar a doblar-se.

Un altre dels motius pels quals Deima ha de subcontractar treballadors és la dificultat per trobar mà d'obra qualificada. «No hi ha prou enginyers», lamenta López. D'altra banda, opina que, tot i que sovint tenen estudiants en pràctiques a l'empresa, no és gens fàcil retenir el talent. En aquest sentit, López critica que els joves, en general, no tinguin ganes de «consolidar-se en una empresa i de comprometre's amb un projecte», i que pretenguin «assolir resultats immediats» en la seva carrera professional.



Creixement

L'objectiu de Deima, a mitjà i a llarg termini, és créixer d'una manera sostinguda. «Si no ho fem d'aquesta manera, si volem anar massa ràpid», assegura López, «podria passar que no trobéssim els professionals adequats per als projectes i que no poguéssim servir com cal els clients». El 2018, Deima va facturar uns 3,5 milions d'euros, una xifra que va mantenir en els comptes de l'any passat. De cara al 2020, López es proposa superar la barrera dels 4 milions.

Pel que fa a les importacions i les exportacions, López preveu que l'empresa mantindrà la dinàmica dels últims 10 anys, és a dir, que el 60% de les vendes seran a clients de Catalunya i la resta d'Espanya, mentre que el 40% seran exportacions. «Cal tenir en compte», puntualitza López, «que aquestes exportacions no són vendes directes a empreses estrangeres, sinó a empreses locals que fan projectes arreu del món».