Catalunya lidera la despesa turística de l'Estat el 2019 amb 21.325 milions d'euros, el 21,3% del total

Catalunya va ser la principal autonomia en despesa turística el 2019, amb 21.325 milions d'euros, fet que es tradueix en el 21,3% de tot el que els viatgers internacionals es van gastar a l'Estat i el 4,1% més que el 2018, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquesta despesa total va assolir els 92.278 milions l'any passat a l'Estat, el 2,8% més que un any abans. La despesa mitjana per turista va ser de 1.102 euros tant a Catalunya, com a l 'Estat, el 3,3% i el 1,7% més, respectivament. Pel que fa al nombre de viatgers, Catalunya també va ser líder amb 19.358.203 viatgers, el 0,8% més, i el 23,1% del total. Al conjunt de l'Estat, es va arribar als 83,7 milions de turistes el 2019, el 1,1% més. Al conjunt de l'Estat, el país que més va gastar va ser el Regne Unit amb 17.986 milions, el 0,2% més, seguida d'Alemanya (11.722 milions i un descens del 2,1%) i França (7.596 milions i el 2,6% més).

Les Illes Canàries van ser el principal destí turístic per als estrangers al desembre, amb el 27,8% del total. Catalunya va ocupar la segona posició, amb el 23%, i Andalusia la tercera, amb el 13%. Per origen, el 18,8% dels turistes que van visitar Catalunya eren francesos i el 19,9% alemanys.

En dades estatals, la via aeroportuària és la principal d'accés, amb prop de 3,5 milions al desembre, el 3,3% més. Per carretera hi van arribar gairebé un 11% més i amb vaixell el 15,7% més.