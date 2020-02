CCOO descarta que l'economia visqui un període de desacceleració

L'economia catalana viu un període de desacceleració? «Nosaltres no ho hem notat tant com s'ha dit», assegura Enrique Rodríguez, secretari general de CCOO del Vallès Occidental-Catalunya Central. Si bé s'observen alguns processos de destrucció d'ocupació en la indústria, com ara l'ERO a la planta de TE Connectivity a Montcada i Reixac, Rodríguez atribueix aquests casos a «decisions estratègiques» de les empreses i no pas a una frenada general de l'economia. Rodríguez va fer aquestes declaracions ahir al matí a la presentació, a la seu de CCOO a Manresa, de la segona Assemblea Sindical Oberta de Catalunya del sindicat.

Segons Rodríguez, el fet que els partits d'esquerra espanyols hagin format govern en un context de creixement de l'economia és una oportunitat per fer reformes que millorin les condicions de vida dels treballadors. D'entrada, el líder sindical afirma que cal derogar la reforma laboral «com més aviat millor» i aprovar una regulació que equipari els estàndards de protecció dels llocs de treball als que hi ha a la resta de països d'Europa occidental.

Rodríguez, a més, reclama al Govern central que faci les reformes necessàries perquè els sindicats tornin a tenir més pes en la negociació col·lectiva, que apugi la pressió fiscal sobre les rendes altes i que garanteixi la continuïtat del sistema de pensions. El líder sindical demana als polítics que siguin valents: «L'augment del salari mínim no ha destruït ocupació, més aviat al contrari. Nosaltres defensem que incrementar-lo fins a 1.200 euros, el 60% del salari mitjà, és factible i desitjable. Ara cal que la classe treballadora recuperi poder adquisitiu».

Rodríguez és conscient que, per reforçar CCOO, cal que el sindicat doni més importància a la deliberació col·lectiva i la participació horitzontal dels afiliats i col·laboradors en la presa de decisions estratègiques. Aquest punt de vista, compartit per la direcció, va ser un dels principis que va guiar la renovació del sindicat després de la crisi econòmica del 2008.

Així, el 2015 CCOO va celebrar la primera Assemblea Sindical Oberta, en la qual els 5.916 afiliats i col·laboradors que hi van participar van aprovar 25 propostes que van formar part del pla d'acció de l'11è Congrés del sindicat. Totes les propostes s'han traduït en accions concretes.

Els eixos temàtics del debat de la segona Assemblea Sindical Oberta, que va obrir-se al gener i es tancarà al juny, són la transició justa –com cal adaptar-se als canvis energètics, climàtics, tecnològics, laborals i demogràfics per millorar les condicions de vida dels treballadors–, els feminismes, la compatibilització de les identitats personals de tota mena amb la unitat de la classe treballadora, el repte generacional, tant del sindicat com de la societat en general, i la relació de CCOO amb les noves realitats laborals i socials. Aquestes propostes, que els afilitats i els col·laboradors podran votar en les assemblees o a través de l'aplicació de ccoo.cat, orientaran l'acció sindical els propers 4 anys.