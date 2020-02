La Catalunya Central accelera la reducció de l'atur el mes de gener

Les comarques de la Catalunya Central van reduir el mes passat el nombre d'aturats registrats de 627 persones respecte del gener del 2019, el que suposa una caiguda relativa del -2,35%.

Aquesta és la davallada percentual més elevada del nombre de persones inscrites a les oficines de Treball des del mes de setembre passat, i suposa un punt de diferència respecte de la caiguda del nombre d'aturats registrats al conjunt de Catalunya en termes interanuals (-1,18%). Aquesta diferència de més d'un punt de l'evolució en positiu dels aturats registrats a les comarques centrals respecte del conjunt català no s'experimentava des de l'abril del 2018.

Respecte del mes de desembre el nombre d'aturats registrats ha crescut el 0,30% al territori central, amb un increment absolut de 77 persones registrades. Amb tot, aquest creixement és el menor en un mes de gener, en termes intermensuals, des del mateix mes de l'any 2017.



Les dades a Catalunya

El nombre d'aturats registrats a les oficines públiques d'ocupació de Catalunya va pujar en 5.558 persones el gener passat en relació al mes anterior, mentre que l'afiliació a la Seguretat Social va caure en 39.727 persones (-1,15%), fet que deixa el nombre total de desocupats en 393.682.

Segons les dades publicades ahir pel Ministeri de Treball, la xifra d'aturats registrats a Catalunya continua sent millor que la de fa un any, quan el nombre d'aturats era de 4.694 més.

En el conjunt de l'Estat, el nombre d'aturats va pujar en 90.248 persones, el pitjor comportament per a un gener des del 2014, el que deixa el total de desocupats registrats en 3,25 milions, mentre que l'afiliació a la Seguretat Social va baixar en 244.044 ocupats, la caiguda mensual més gran des del 2013. El nombre total d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya al gener era de 3.419.650.

Per demarcacions, la xifra d'aturats registrats a Barcelona és de 285.305, un 1,05% més; de 49.003 a Tarragona, un 2,88% més; de 38.234 a Girona, un 1,3% més; i de 21.140 a Lleida, un 3,55% més.El sector serveis va registrar el major increment d'aturats en termes absoluts, amb un augment de 6.024 persones; seguit de la indústria, amb 444; i l'agricultura, amb 210.

Catalunya va ser la segona comunitat en la que més va baixar el nombre d'afiliats al gener, un mes tradicionalment dolent per a l'ocupació, per darrere només d'Andalusia, que va registrar una caiguda de l'afiliació de 40.148 persones.



La valoració del Govern

La Generalitat va constatar ahir l'alentiment de l'activitat econòmica a Catalunya, tot i que va destacar que el comportament de l'ocupació al gener revela que, a diferència del que passa en altres comunitats autònomes, aconsegueix mantenir la reducció interanual de l'atur.

«Seguim mantenint la reducció de l'atur interanual», va subratllar Ginesta, que va dir que les polítiques econòmiques, pressupostàries i les normatives sobre el mercat laboral que s'aprovin «tindran rellevància» en els pròxims mesos.

En aquesta línia, va alertar que «no es poden demorar els acords polítics al voltant del mercat de treball signats pel PSOE i Unides Podem» davant del perill que «la incertesa» que causa impacti de manera negativa en l'ocupació. Així mateix, va destacar que «les decisions de les empreses seran decisives també per mantenir les taxes d'activitat i el dinamisme econòmic».

Per part dels sindicats, UGT va lamentar que el mercat laboral «continua mostrant la seva pitjor cara: estacional, temporal i amb contractes de curta durada», després de destacar que l'increment de l'atur en 5.558 persones respecte al desembre del 2019 situa aquest gener en el pitjor primer mes dels últims 5 anys.



L'alerta dels sindicats

CCOO va advertir de la «pitjor qualitat» de l'ocupació creada al gener, però valora de manera positiva que el nivell d'afiliació a la Seguretat Social a Catalunya és superior a la d'aquest mateix mes el 2008, cosa que passa, segons ha dit, per primera vegada en 12 anys.

Per la seva banda, la patronal Pimec va constatar «la pèrdua de dinamisme del mercat de treball» en un mes en què habitualment ja augmenta la desocupació, tot i valorar com a positiu «que hi ha més afiliats i menys aturats que fa un any». En aquest context, la patronal de la petita i la mitjana empresa reclama que s'aprovin els pressupostos i que aquests contemplin mesures de política industrial i que dinamitzin l'economia per generar més ocupació.