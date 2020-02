La licitació d'obres creix el 17% a Catalunya durant l'any 2019

La licitació oficial d'obres a Catalunya va augmentar el 17% l'any 2019 i va assolir els 1.947 milions d'euros. L'activitat de l'obra civil, que representa un 57% del total, va augmentar un 20%, i la de l'edificació va pujar un 13%.

El president de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC), Joaquim Llansó, diu que «és un pas endavant, però encara insuficient», i ha recordat que aquesta xifra és molt inferior a la mitjana històrica. «Aquest import és lluny de la mitjana dels darrers 20 anys, uns 3.750 milions anuals, a preus constants. Per això, el baix volum de licitació agreuja el dèficit crònic d'inversió en infraestructures a Catalunya», assenyala Llansó. No obstant això, des del CCOC veuen el got mig ple – «no ens podem queixar»– i fan ressaltar la importància de l'aprovació a curt termini d'uns pressupostos a la Generalitat i també a l'Estat.