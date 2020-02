Les reclamacions per l'electricitat van pujar el 23% el 2018 i pel gas, el 19,7%

Les reclamacions dels consumidors per la prestació del servei d'electricitat va pujar un 23% el 2018 i pel de gas un 19,7%, segons la Comissió Nacional dels Mercats dels Valors i la Competència (CNMC). En total, es van comptabilitzar 107.562 reclamacions pel gas natural, 17.738 més que un any abans; i 220.720 per l'electricitat, 41.316 més. Al conjunt de l'Estat, es van presentar fins a 1.648.443 reclamacions per part dels consumidors, el 72% del sector elèctric i el 28% del gas natural. Aquesta xifra suposa un increment interanual del 9% respecte al 2017.

En valors absoluts, els que més reclamacions pel servei d'electricitat van interposar van ser els andalusos (193.941) i, en segon lloc, els catalans. Pel que fa al gas, la major part de les reclamacions es van concentrar a Madrid (132.873) i a Catalunya.

L'informe mostra un augment de les reclamacions relatives al bo social elèctric.