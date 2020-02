El comerç manresà reclama que l'activitat comercial sigui al centre dels plans de ciutat

Representants del comerç manresà van reclamar ahir que l'activitat comercial sigui al centre dels plans de ciutat dels municipis catalans. En una taula rodona amb motiu de la presentació de l'Agenda Comerç 20-21 a la seu dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del departament d'Empresa i Coneixement a Manresa, David Augé, propietari de la botiga de moda La Creadora, va afirmar que, per competir en un sector dominat per les grans superfícies i les plataformes d'Internet, cal que el comerç local i les administracions públiques treballin de bracet per tornar a omplir de vida comercial els nuclis urbans.

Segons Ignasi Llobet, director general del Grup Llobet, el lideratge d'aquest procés de transformació ha de ser col·lectiu. «Hi han de contribuir tots els sectors: el comerç, la restauració, el turisme, la cultura i les administracions», va afirmar.

Per la seva banda, Bet Parramon i Belén Atienza, responsables de l'empresa BB Intervencions, van fer una crida perquè el sector defineixi una identitat pròpia vinculada al territori i al valor afegit de l'activitat comercial local. Parramon i Atienza, guardonades recentment amb el Premi Nacional d'Artesania de la Generalitat pel projecte de revitalització del carrer de la Riera de Vic, van reclamar al comerç local que aprofiti el coneixement «directe i personal» dels clients per oferir-los els productes i les experiències que els grans competidors del sector no poden oferir. «Cal ser creatius», va afirmar Parramon.

Finalment, Jordi Font, responsable de negoci i estratègia digital de Nació Digital, va recomanar al petit comerç que no s'obsessioni amb la tecnologia i que, en canvi, fixi l'atenció en l'estratègia comunicativa global del negoci, per a la qual cosa cal conèixer molt bé els clients i l'experiència de compra que se'ls vol oferir.



Full de ruta



L'Agenda Comerç 20/21 és una iniciativa liderada per la Direcció General de Comerç, fruit del treball conjunt entre les administracions i el sector. El document ha estat elaborat gràcies a les aportacions de les entitats del comerç català i també de professionals experts de diferents àmbits.

El text, que ahir va ser presentat per la directora general de Comerç de la Generalitat, Muntsa Vilalta, és un document estratègic que recull els reptes de futur per al comerç català i les principals actuacions en aquest sector que el departament d'Empresa i Coneixement portarà a terme en els propers dos anys.

L'Agenda Comerç 20/21 conté 140 mesures adreçades a la millora de la competitivitat, el foment del prestigi del sector i el suport a la innovació de les empreses comercials catalanes.

Aquest document es pot con-sultar al web http://ccam.gencat.cat/ca/arees_actuacio/comerc/agenda_20_21/.