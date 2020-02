La firma igualadina Vú Barcelona rep l'aplaudiment de la 080

Els responsables de la firma VúBarcelona, que, tot i el nom, és de denominació d'origen igualadina, tenien clar que la col·lecció que presentaven ahir a la setmana catalana de la moda només podia haver sortit d'una comarca amb la tradició tèxtil de l'Anoia. La firma estrenava la seva col·lecció Renaissance, i el públic va respondre amb una ovació quan models com Joana Sanz, parella del futbolista Dani Alves; i Lucía Rivera, filla adoptiva de Cayetano Rivera, van lluir les peces elegants que han sortit del taller d'Igualada.

La passarel·la 080 Barcelona Fashion, amb tot el glamur i l'expectació que l'acompanya, va servir per projectar la marca, que, tot i tenir només tres anys, té creadors i fabricants bregats en el sector tèxtil. Ahir era un dia per ficar-se els espectadors a la butxaca. La desfilada va tenir lloc a la majestuosa sala Hipòstila del recinte modernista de Sant Pau de Barcelona i va reunir un públic que, a part de veure els dissenys, també es volien imbuir en l'ambient de gala que es respira en la passarel·la. Influencers i Instagramers de quilòmetre 0 no perdien l'oportunitat de fer-se fotografies. «M'estic retratant amb gent que no conec i que tampoc tinc clar que em coneguin a mi», exclamava el dissenyador de la firma igualadina, Joaquim Verdú, un cop acabada la desfilada.

El dia de gala arribava després de mesos molts intensos de feina. El dissenyador Joaquim Verdú és un veterà del món de la moda que, als 72 anys, ha decidit reinventar les peces de gènere de punt. Verdú és un barceloní establert a Sitges que confecciona la seva roba al taller d'Igualada Puimar Knit. Els propietaris són Joan Puig i Assun Marcet, anoiencs i de família vinculada al tèxtil, que també són socis de la marca. La singularitat de Vú Barcelona és que vol convertir la confecció del gènere de punt en peces que s'aproximin a l'alta costura.

Les màquines del taller havien confeccionat peces de les firmes manresanes Killing Weekend i AMT, i altres de l'Anoia, però la desfilada d'ahir era emocionant per als fabricants igualadins perquè també són socis de la marca i l'esperen fer créixer.