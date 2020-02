Eduard Martín: «La tecnologia 5G és una autopista en la qual cada usuari disposa d'un carril propi»

«La tecnologia 5G és una autopista en la qual cada usuari disposa d'un carril propi». Amb aquesta metàfora, el CIO i director de 5G de la Mobile World Capital Barcelona, Eduard Martín, va presentar la cinquena generació de tecnologies de telefonia mòbil al públic que omplia la sala d'actes de la Cambra de Comerç de Manresa. La ponència de Martín va cloure l'acte «El Bages puja al tren de les TIC», que van presentar la presidenta de la Cambra, Sílvia Gratacòs, i la regidora d'Ocupació de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz.

Martín va explicar que el 5G és una «tecnologia habilitadora digital», és a dir, una tecnologia TIC d'alta capacitat de disrupció i estratègica per a la transformació digital de l'economia.

L'ús social del 5G, va assegurar Martín, suposarà una nova fita en l'evolució de la telefonia. Així, si el 2G va fer possible la missatgeria mòbil i el 4G va transformar els telèfons mòbils en ordinadors de butxaca capaços de reproduir àudio i vídeo d'alta resolució, amb el 5G la xarxa serà capaç de processar «més dades amb més rapidesa» i «s'adaptarà a les necessitats de cada usuari». Tot i que Martín va admetre que encara no se sap exactament quin impacte tindrà en els usos de la telefonia, sí que va assegurar que serà fonamental per al desenvolupament de tecnologies d'alta precisió, com ara el cotxe autònom, la cirurgia robòtica remota i la realitat virtual.