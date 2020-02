Industrial Shields participa al congrés Advanced Factories

PLCs i Touch Screens per a l'automatització industrial són algunes de les solucions que la companyia tecnològica de Sant Fruitós de Bage Idustrial Shields mostrarà del 3 al 5 de març a l'estand E523 del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB)

Present per primera vegada a la fira Advanced Factories, Industrial Shields donarà a conèixer al públic del sector industrial la seva gamma de productes habituals –Open Motes, PLCs i Touch Screens–, basats en hardware de codi obert com Arduino i Raspberry Pi, així com algunes novetats, segons han explicat fonts de la mateixa empresa.

El congrés, de periodicitat anual, és el punt de trobada d'empreses en els sectors d'automatització industrial, robòtica, màquina-eina i digital manufacturing. En l'esdeveniment, els visitants poden conèixer les principals innovacions en equips d'automatització, software i solucions de la Indústria 4.0.

Fundada el 2012, Industrial Shields és la marca comercial de la societat Boot and Work Corp SL.

Present a més de noranta països del món, Industrial Shields produeix i comercialitza productes d'automatització industrial basats en hardware de codi obert.