El nombre de concursos empresarials augmenta el 23% a Catalunya el 2019

El nombre d'empreses que van presentar un concurs de creditors durant el 2019 a Catalunya es va situar en 1.946, el 23,4% més que un any abans, quan en van ser 1.577, segons les xifres provisionals publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Catalunya és el territori de l'Estat que va registrar més concursos, seguida de Madrid (1.038) i el País Valencià (904). Del total, 1.919 van ser voluntaris i 27 necessaris, així com 51 ordinaris i 1.895 abreujats. En total es van veure implicades 1.043 empreses, la gran majoria dedicades al comerç a l'engròs (135), seguides pel comerç detallista i vehicles (124).

Durant el quart trimestre de l'any passat es van presentar un total de 603 concursos empresarials, dels quals 299 a persones físiques sense activitat empresarial, 235 a societats de responsabilitat limitada (SRL), 42 a persones físiques, 21 a societats anònimes (SA) i sis eren d'altres tipologies.

Al conjunt de l'Estat, el nombre de deutors concursants va arribar a 1.979 en el quart trimestre de l'any, el 14,6% més interanual.