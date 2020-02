Vidmar guanya un premi per un projecte per al port de Tarragona

L'empresa cardonina Vidmar ha rebut un dels guardons Smart Catalonia Challenge, que va premiar quatre empreses que van aportar solucions als quatre reptes plantejats per la millora operativa del Port de Tarragona. A més de Vidmar, també van resultar premiades Bioidenti-Cell, Quo Vadis i Herta Security. Un total de 10 empreses tecnològiques han competit com a finalistes en el concurs impulsat pel departament de Polítiques Digitals de la Generalitat per contribuir en el procés de digitalització de la infraestructura portuària tarragonina.

Vidmar va ser escollida gua-nyadora del repte «Identificació automàtica de mercaderies», l'objectiu del qual consisteix a determinar si els camions surten carregats o descarregats del recinte del port. Segons expliquen fonts de Vidmar, «a dia d'avui, es tenen dades dels camions que surten car-regats perquè l'autoritat portuària rep la informació de les empreses carregadores. Pel cas dels camions que surten descarregats es realitza una inspecció visual, pel que la solució aportada per Vidmar basada en la plataforma TRS.Net permet automatitzar aquestes comprovacions utilitzant la lectura de matrícules i el pesatge per eixos».

Gràcies al guardó, Vidmar tindrà accés al Mobile World Congress, tindrà visibilitat a l'Smart City Expo de Barcelona i gaudirà d'oportunitats de negoci amb el Port de Tarragona.

Vidmar va ser fundada el 1985 per José Roda com una empresa de fabricació i comercialització d'accessoris per a equips informàtics. Amb el temps, la seva activitat va anar derivant cap al disseny i fabricació de línies de pesatge i dosificació en continu per al sector industrial, que s'ha convertit en el seu producte estrella. La indústria del ciment és el seu client principal. El 2011, la cardonina va adquirir una empresa especialitzada en automatització industrial, fet que la va consolidar en aquest camp i li va permetre constituir a Mèxic la segona empresa del grup.